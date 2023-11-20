«Ноябрь впишется в историю как месяц с аномальными осадками»: на Татарстан надвигаются снегопады

Фото: realnoevremya.ru/Владимир Васильев (архив)

В Татарстане объявили штормовое предупреждение из-за надвигающейся метели. По словам синоптиков, снег начнет падать в ближайшие часы, а прекратится не раньше четверга. Таким образом, к утру Казань, как и большинство других городов республики, может погрязнуть в дорожных пробках и ряде других проблем. Как рассказал «Реальному времени» доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования Казанского федерального университета (КФУ) Тимур Аухадеев, атмосферный фронт принесет в республику треть от месячной нормы осадков, что уверенно закрепит за ноябрем звание «аномального».

Снег будет идти до четверга

Сегодня во второй половине дня Гидрометцентр Татарстана объявил штормовое предупреждение, сообщив, что ночью и утром 21 ноября на территории республики ожидается сильная метель. Как отметили синоптики, погода начнет ухудшаться уже сегодня вечером.

Ночью и утром ожидается очень сильный снег в количестве не менее 20 миллиметров за период не более 12 часов. Днем 21 ноября пройдут сильные осадки в виде мокрого снега, а местами и в виде ледяного дождя.

Также во вторник прогнозируется туман. Ночью и утром ожидается сильный восточный ветер с порывами 15—18 метров в секунду и метели с ухудшением видимости до 500 метров и менее. Температуры воздуха составят ночью -2... -7°, днем — от -3 до +1°. На дорогах образуются снежные заносы, накат и сильная гололедица.

realnoevremya.ru/Владимир Васильев (архив)

В среду, 22 ноября, в регионе сохранятся умеренные и сильные осадки в виде мокрого снега, местами с ледяным дождем. Ветер усилится до 15—20 м/с. Температуры составят от -1 до -6°. В четверг, 23 ноября, температуры понизятся до -8... -13°. Днем сохранится небольшой снег. Ночью ожидаются метели и сильный ветер.

Количество осадков по республике с 20 по 23 ноября составит от половины месячной нормы до нормы, предупредили в Гидрометцентре.

«Многих мучает головная боль, потому что у нас прямо сейчас падает давление»

В свою очередь доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования Казанского федерального университета (КФУ) Тимур Аухадеев рассказал, что все же в республике ожидается примерно треть от месячной нормы осадков. Однако, как отметил специалист, это количество не отменяет того факта, что снег будет идти сверх нормы.

— У нас, действительно, сейчас ожидаются интенсивные осадки, и пойдут они в ближайшие часы. Говоря количественно, это более десяти миллиметров. Так как это происходит на фоне отрицательных температур, то, конечно же, будет сформирован снежный покров. Ожидается примерно треть месячной нормы осадков. Пока сложно сказать, насколько это создаст «коллапс», но это может быть десять сантиметров снега. При этом в ближайшие дни не ожидается, что этот снег растает, потому что фон температур так и будет отрицательным, — рассказал он.

Аухадеев отметил, что, помимо осадков, существует и другая проблема — давление.

— Интереснее, конечно, тот факт, что многих мучает головная боль, потому что у нас прямо сейчас падает давление. До завтра оно упадет до пятнадцати миллиметров ртутного столба, что очень много. Метеозависимые люди начинают ощущать на себе все негативные проявления уже с пяти миллиметров за сутки, а у нас пятнадцать! — заявил эксперт.

realnoevremya.ru (архив)

Доцент КФУ согласился с прогнозом Гидрометцентра на следующие дни недели, отметив, что она разделится на два отрезка, первый из которых закончится в среду.



— Отмечу, что норма по осадкам в этом месяце уже выпала и то, что сейчас выпадет, — это сверх нормы. Этот месяц уже точно впишется в историю как месяц с аномальным количеством осадков. Эта неделя будет состоять из двух отрезков. До среды температурный фон будет такой же, как и сейчас, — умеренный. Будет циклонический характер погоды с высокой вероятностью осадков. Начиная с четверга у нас изменятся потоки. Вероятность осадков будет минимальной. В республике значительно похолодает — ночные температуры будут ниже -10. Но не надо думать, что эти морозы у нас задержатся, так как, по предварительному прогнозу, в начале следующей недели температурный фон вновь повысится и вернется в климатическую норму.

Что касается начала зимы, то тут, по словам Аухадеева, произошла еще одна аномалия. Переход на метеорологическую зиму произошел с задержкой впервые за несколько лет.

— Метеорологической зимой мы считаем тот период, когда произошел переход через нулевую отметку. Он у нас произошел, но несколько позже обычного. Обычно он происходит в самых последних числах октября — первых числах ноября. В этот раз переход был где-то числа 15-го, то есть на две недели у нас запаздывание, — сказал специалист.

realnoevremya.ru (архив)

Готовность коммунальщиков Казани к снегопадам оценивается на «удовлетворительно»

В конце прошлого месяца в Казани прошло первое заседание штаба по подготовке к зиме 2023—2024 годов, которое провел мэр города Ильсур Метшин. Открывая мероприятие, он сразу напомнил о прошлогодних «промахах».

— Мы не можем сказать, что удовлетворены итогами работы и зимнего содержания в прошлый зимний период. Было много нареканий, особенно по тротуарам, по дворам отдельным, — заявил глава города.

Как рассказал в свою очередь заместитель руководителя исполкома города Игорь Куляжев, готовность предприятий Казани, занимающихся зимним содержанием улично-дорожной сети, в настоящее время оценивается как удовлетворительная. По его словам, с водителями и дорожными рабочими провели инструктажи. Кроме того, скорректированы карты работы спецтехники по уборке снега.



realnoevremya.ru (архив)

Вместе с этим на предприятиях Казани, занимающихся зимним содержанием улично-дорожной сети, сохраняется дефицит кадров. Они продолжают заниматься привлечением сотрудников, заключают договоры с дорожно-строительными организациями. Также объезжаются прилегающие сельские районы для привлечения специалистов на зимний период.



В целом к зимнему содержанию дорог в Казани подготовили 589 единиц техники, в том числе 155 комплексных дорожных машин и 111 тракторных щеток. В случае резкого ухудшения погоды и снегопадов в рамках оперативного плана «Буран» количество спецтехники увеличат до тысячи.



realnoevremya.ru/Анна Сейтумерова (архив)

Как заверил Игорь Куляжев, проблема недостаточной подготовки к зимнему сезону как в этом, так и в прошлом году кроется в недостаточном финансировании и неправильном его распределении. Он добавил, что, несмотря на увеличение дорожных площадей почти на 600 тысяч кв. метров, сумма, выделенная на зимнее содержание, не меняется на протяжении нескольких лет.

— В прошлом году — 1 млрд 130 млн. В этом году — 1 млрд 130 млн. На 2023—2024 годы такая же сумма. Роста нет. Скажем, у предприятий, которые занимаются текущим содержанием федеральных дорог, долговременные, пятилетние контракты. Они могут рассчитывать и на приобретение техники, на какие-то лизинговые схемы, на строительство баз и т. д. У тех предприятий, которые задействованы в содержании дорог в республике, у них в основном трехлетние контракты. Каждый год компенсируется на 6% — на процент инфляции. Но Казань себе такого позволить не может, — сказал он.

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Максим Кокунин