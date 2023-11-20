В Казань прибыли первые беженцы из сектора Газа

Фото: взято realnoevremya.ru с сайта 16.mchs.gov.ru

В столице Татарстана встретили семью из 10 человек — они прибыли в Казань из сектора Газа. На железнодорожной станции «Восстание — Пассажирская» их встретили сотрудники оперативной группы и психологи ГУ МЧС России по Татарстану, а также представители исполкома.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, беженцы провели в пути больше 5 дней. Сначала их доставили спецбортом в Москву из Каира, а уже затем они направились в Казань.

— Мы сейчас к родителям приехали, а что будет дальше — не знаем, мы еще находимся в шоковом состоянии. Мы счастливы, что смогли благополучно добраться. А там… Газы больше нет. Ее стерли с лица земли, — рассказала Рушания.

Муж Рушании погиб в палестинском анклаве. Ей пришлось вернуться в Татарстан к родителям с шестью детьми и тремя внуками.

— По желанию приехавших беженцев мы их доставили в Авиастроительный район к родственникам. Мы находимся с ними на связи и окажем им всяческую помощь при необходимости, в частности при решении различных бытовых проблем. Наши специалисты также готовы к приему других беженцев из Палестины, если начнут прибывать — разместим и их, — рассказал советник начальника Управления гражданской защиты казанского исполкома Фердинанд Тимурханов.

Напомним, первую группу россиян доставили в Москву 13 ноября. Рейс со второй группой эвакуированных из сектора Газа россиян прибыл в столицу страны через 2 дня. Самолет Ил-76, на борту которого находились 98 человек, приземлился в Домодедово. Самая большая группа россиян пересекла пункт пропуска «Рафах» 17 ноября. Тогда за сутки удалось эвакуировать порядка 200 граждан России и членов их семей.



Накануне очередная группа россиян, которых эвакуировали из сектора Газа, была доставлена в Москву. На его борту находились 120 граждан.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Айрат Назипов