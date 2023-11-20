Министерства Татарстана заработали порядка 10 млрд рублей с начала года
С начала 2023 года министерства Татарстана суммарно принесли бюджету республики 9,93 млрд рублей. Данные об объеме вырученных денег от оказания платных услуг населению за январь — октябрь разместил республиканский Минфин.
Чтобы выполнить план всем министерствам необходимо суммарно заработать еще чуть больше миллиарда рублей. Установленный на 2023-й план равен 11,024 млрд.
Лидером рейтинга остается татарстанский Минздрав. Он принес бюджету республики 4,86 млрд рублей. В конце таблицы — республиканский Минсельхозпрод. У ведомства нулевой доход.
Отдельно по министерствам Татарстана показатели за девять месяцев следующие:
- Минобрнауки — 1,47 млрд рублей;
- Минкульт — 1,32 млрд рублей;
- Минлесхоз — 678,34 млн рублей;
- Минцифры — 571,92 млн рублей;
- Минстрой — 452,95 млн рублей;
- Минмолодежи — 229,03 млн рублей;
- Минтрудсоцзащиты — 187,59 млн рублей;
- Минспорт — 114,21 млн рублей;
- Минпромторг — 31,84 млн рублей;
- МЧС — 15,67 млн рублей;
- Минэкологии — 4,4 млн рублей;
- Минэкономики — 1,02 млн рублей.
За девять месяцев министерства суммарно заработали 8,9 млрд рублей. Таким образом, за октябрь ведомства принесли бюджету дополнительный миллиард.
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