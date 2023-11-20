Министерства Татарстана заработали порядка 10 млрд рублей с начала года

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

С начала 2023 года министерства Татарстана суммарно принесли бюджету республики 9,93 млрд рублей. Данные об объеме вырученных денег от оказания платных услуг населению за январь — октябрь разместил республиканский Минфин.

Чтобы выполнить план всем министерствам необходимо суммарно заработать еще чуть больше миллиарда рублей. Установленный на 2023-й план равен 11,024 млрд.

Лидером рейтинга остается татарстанский Минздрав. Он принес бюджету республики 4,86 млрд рублей. В конце таблицы — республиканский Минсельхозпрод. У ведомства нулевой доход.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Отдельно по министерствам Татарстана показатели за девять месяцев следующие:

Минобрнауки — 1,47 млрд рублей;

Минкульт — 1,32 млрд рублей;

Минлесхоз — 678,34 млн рублей;

Минцифры — 571,92 млн рублей;

Минстрой — 452,95 млн рублей;

Минмолодежи — 229,03 млн рублей;

Минтрудсоцзащиты — 187,59 млн рублей;

Минспорт — 114,21 млн рублей;

Минпромторг — 31,84 млн рублей;

МЧС — 15,67 млн рублей;

Минэкологии — 4,4 млн рублей;

Минэкономики — 1,02 млн рублей.

За девять месяцев министерства суммарно заработали 8,9 млрд рублей. Таким образом, за октябрь ведомства принесли бюджету дополнительный миллиард.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Айрат Назипов