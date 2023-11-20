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Министерства Татарстана заработали порядка 10 млрд рублей с начала года

11:23, 20.11.2023 1
Министерства Татарстана заработали порядка 10 млрд рублей с начала года
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

С начала 2023 года министерства Татарстана суммарно принесли бюджету республики 9,93 млрд рублей. Данные об объеме вырученных денег от оказания платных услуг населению за январь — октябрь разместил республиканский Минфин.

Чтобы выполнить план всем министерствам необходимо суммарно заработать еще чуть больше миллиарда рублей. Установленный на 2023-й план равен 11,024 млрд.

Лидером рейтинга остается татарстанский Минздрав. Он принес бюджету республики 4,86 млрд рублей. В конце таблицы — республиканский Минсельхозпрод. У ведомства нулевой доход.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Отдельно по министерствам Татарстана показатели за девять месяцев следующие:

  • Минобрнауки — 1,47 млрд рублей;
  • Минкульт — 1,32 млрд рублей;
  • Минлесхоз — 678,34 млн рублей;
  • Минцифры — 571,92 млн рублей;
  • Минстрой — 452,95 млн рублей;
  • Минмолодежи — 229,03 млн рублей;
  • Минтрудсоцзащиты — 187,59 млн рублей;
  • Минспорт — 114,21 млн рублей;
  • Минпромторг — 31,84 млн рублей;
  • МЧС — 15,67 млн рублей;
  • Минэкологии — 4,4 млн рублей;
  • Минэкономики — 1,02 млн рублей.

За девять месяцев министерства суммарно заработали 8,9 млрд рублей. Таким образом, за октябрь ведомства принесли бюджету дополнительный миллиард.

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Айрат Назипов
Экономика Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 20 ноя
    Минэкономики бездельники! Если они не могут заработать денег, то, как они малый бизнес могут развивать?
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