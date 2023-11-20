Роман Фатхутдинов: не все предприятия торговли и услуг по-хозяйски относятся к уборке снега

Фото: realnoevremya.ru (архив)

На сегодняшний день 1 120 из 1 577 торговых объектов уже заключили договоры на уборку снега со своих территорий. Однако не все предприятия торговли и услуг по-хозяйски относятся к этому вопросу, заявил глава администрации Советского района Казани Роман Фатхутдинов на «деловом понедельнике».

— В преддверии зимнего периода в администрации Советского района с представителями предприятий по обслуживанию дорог и управляющих компаний проводился штаб, на котором мы обсудили вопросы, касающиеся уборки снега, а также план «Буран». Такие же встречи проводились с представителями малого и среднего бизнеса, — сказал он.

По словам Фатхутдинова, со всеми крупными предприятиями района проработан вопрос уборки, вывоза и утилизации снега. Так, каждая из организаций к настоящему моменту либо уже имеет договор с подрядной организацией, либо имеет свой собственный парк снегоуборочной техники и места для его складирования.

— К сожалению, не все предприятия торговли и услуг по-хозяйски относятся к уборке снега со своих территорий. Кто-то заблаговременно заключает договора, а кто-то ждет прихода первого снега. На сегодняшний день 1 120 из 1 577 торговых объектов уже заключили договора. Работа с оставшимися собственниками продолжается, — подчеркнул глава Советского района Казани.

Напомним, в конце прошлого месяца заместитель руководителя исполкома города Игорь Куляжев заявил, что готовность предприятий Казани, занимающихся зимним содержанием улично-дорожной сети, оценивается как удовлетворительная. На предприятиях столицы Татарстана, занимающихся зимним содержанием улично-дорожной сети, сохраняется дефицит кадров. Они продолжают заниматься привлечением сотрудников, заключают договоры с дорожно-строительными организациями, а также объезжают прилегающие сельские районы для привлечения специалистов на зимний период.



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Максим Кокунин