В Кремле оценили желание нового президента Аргентины не вступать в БРИКС

Фото: realnoevremya.ru/Татьяна Демина (архив)

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва выступает за развитие отношений с Аргентиной. Он подчеркнул, что в Кремле с уважением относятся к выбору аргентинского народа.

— В Кремле обратили внимание на ряд предвыборных заявлений нового президента Аргентины, но будут ориентироваться на его слова после инаугурации, — передает его слова «РИА Новости».

В Аргентине победителем на выборах президента страны стал крайне правый политик Хавьер Милей, баллотировавшийся от оппозиционной либертарианской коалиции «Свобода наступает». Он уже заявил о планах отозвать заявку Буэнос-Айреса на вступление в БРИКС.

В августе президент ЮАР Сирил Рамапоса сообщал, что Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия войдут в БРИКС с 2024 года. Следующий саммит глав государств БРИКС пройдет в Казани в октябре 2024 года, однако конкретные даты пока не согласованы.



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Айрат Назипов