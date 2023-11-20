Россия заявила протест Финляндии в связи с закрытием нескольких КПП

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Российская сторона заявила протест Финляндии в связи с закрытием наиболее активно использовавшихся пунктов пропуска на государственной границе. Позицию российских властей довели до финского посла.

— Принятое Финляндией решение под предлогом возникшей ситуации с пересечением границы мигрантами для получения убежища на территории этой страны и якобы осознанными действиями России по организации таких потоков является однозначно провокационным и явно идет в русле попыток еще более обострить наши отношения. Закрытие пунктов пропуска нарушает права и интересы десятков тысяч граждан наших стран, — сказано в сообщении МИД.

По словам представителей министерства, финские власти приняли поспешные решения и не проконсультировались с российской стороной.

realnoevremya.ru/Татьяна Демина (архив)

С 15 ноября Финляндия ввела запрет на пересечение границы со стороны России на велосипедах на неопределенный срок. При этом в пунктах пропуска «Ваалимаа», «Нуйямаа» и «Иматра» («Торфяновка», «Брусничное» и «Светогорск» с российской стороны) аналогичные ограничения уже действуют с 9 ноября.

Накануне утром пограничная служба Финляндии временно закрыла КПП «Вартиус» на границе с Россией из-за его перегруженности.

Сегодня стало известно, что власти Финляндии готовы закрыть четыре оставшихся КПП на границе с Россией. По данным СМИ, запрет на пересечение границы могут ввести в ночь со вторника на среду.

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Айрат Назипов