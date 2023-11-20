Аяз Шабутдинов назвал свое задержание «недоразумением»

Фото: скриншот realnoevremya.ru из видео Аяз Шабутдинов/YouTube.com

Подозреваемый в мошенничестве блогер Аяз Шабутдинов считает недоразумением свое задержание. Его слова, переданные через адвоката, приводит Forbes.

— Я до сих пор не верю в это. Ситуация, при которой уголовное дело возбуждается по заявлению восьми человек, из которых некоторые учились аж в 2019 году, притом что у компании более 50 000 клиентов, есть все лицензии, аккредитации, кажется абсурдной, — считает задержанный.

Всю ситуацию с задержанием и обыском Шабутдинов назвал «нездоровым сигналом всем предпринимателям».

realnoevremya.ru (архив)

Блогера-миллионника арестовали по обвинению в особо крупном мошенничестве на продаже курсов 4 ноября. Предпринимателя отправили в СИЗО до 16 декабря. Ему грозит до 10 лет тюрьмы. Аяз Шабутдинов проходит по восьми эпизодам. Общий ущерб от действий бизнес-тренера потерпевшим оценили в 4 млн рублей.

Как говорят опрошенные эксперты, задержание Шабутдинова должно стать прецедентом и поводом для появления нового закона, который позволит в будущем отличать образовательные услуги от инфобизнеса. Подробнее — в материале «Реального времени».

Один из учеников Шабутдинова рассказал «Реальному времени», какие советы дает блогер на своих лекциях, уделяет ли он внимание студентам и справедливо ли его «клеймить мошенником».

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Айрат Назипов