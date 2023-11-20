Правительство России направит на развитие аддитивных технологий 20 млрд рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Государство выделит на развитие аддитивных технологий 20 млрд рублей. Деньги предназначены на три года, сообщил директор по технологическому развитию «Росатома» Андрей Шевченко на V лидер-форуме по развитию аддитивных технологий в Казани, передает корреспондент «Реального времени».

Аддитивные технологии — это процесс создания трехмерных объектов или деталей методом добавления материала, как правило, слой за слоем. В качестве основного сырья используется пластик, металл, бетон. Эти 3D-изделия создаются с помощью 3D-принтеров.

Раис Татарстана Рустам Минниханов подчеркнул, что сегодня во всем мире аддитивные технологии развиваются стремительными темпами. Они активно проникают в машиностроение, энергетику, строительство, нефтехимию, здравоохранение и многие другие отрасли.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

— Эти технологии позволяют не только улучшить характеристики существующих изделий, но и создавать принципиально новые конструкции, которые невозможно изготовить никакими другими способами. По оценкам экспертов, к 2030 году две трети всей изготовляемой в мире продукции будут содержать напечатанные комплектующие. В нашей стране также отмечается взрывной рост аддитивного производства. Так, только в прошлом году обороты компаний, работающих в этой сфере, увеличились в 5 раз, — сказал татарстанский лидер.

Напомним, «Росатом» планирует открыть во всех регионах центры по развитию аддитивных технологий, которые позволят сформировать кадры с особыми компетенциями.

Форум по развитию аддитивных технологий продлится в Казани до 21 ноября 2023 года. Гостей мероприятия ждет выставка новейших разработок 10 российских компаний, презентация отечественного 3D-принтера RusMelt-310, конкурс студенческих работ «Ночь технологий» и так далее.



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Айрат Назипов, Луиза Игнатьева