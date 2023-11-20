Правительство России направит на развитие аддитивных технологий 20 млрд рублей
Государство выделит на развитие аддитивных технологий 20 млрд рублей. Деньги предназначены на три года, сообщил директор по технологическому развитию «Росатома» Андрей Шевченко на V лидер-форуме по развитию аддитивных технологий в Казани, передает корреспондент «Реального времени».
Аддитивные технологии — это процесс создания трехмерных объектов или деталей методом добавления материала, как правило, слой за слоем. В качестве основного сырья используется пластик, металл, бетон. Эти 3D-изделия создаются с помощью 3D-принтеров.
Раис Татарстана Рустам Минниханов подчеркнул, что сегодня во всем мире аддитивные технологии развиваются стремительными темпами. Они активно проникают в машиностроение, энергетику, строительство, нефтехимию, здравоохранение и многие другие отрасли.
— Эти технологии позволяют не только улучшить характеристики существующих изделий, но и создавать принципиально новые конструкции, которые невозможно изготовить никакими другими способами. По оценкам экспертов, к 2030 году две трети всей изготовляемой в мире продукции будут содержать напечатанные комплектующие. В нашей стране также отмечается взрывной рост аддитивного производства. Так, только в прошлом году обороты компаний, работающих в этой сфере, увеличились в 5 раз, — сказал татарстанский лидер.
Напомним, «Росатом» планирует открыть во всех регионах центры по развитию аддитивных технологий, которые позволят сформировать кадры с особыми компетенциями.
Форум по развитию аддитивных технологий продлится в Казани до 21 ноября 2023 года. Гостей мероприятия ждет выставка новейших разработок 10 российских компаний, презентация отечественного 3D-принтера RusMelt-310, конкурс студенческих работ «Ночь технологий» и так далее.
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