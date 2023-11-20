Финляндия может закрыть оставшиеся КПП на границе с Россией

Фото: скриншот realnoevremya.ru из google.com/maps (КПП на границе)

Власти Финляндии готовы закрыть четыре оставшихся КПП на границе с Россией. Об этом пишет издание IltaLehti.

По данным источника финской газеты, запрет на пересечение границы могут ввести в ночь со вторника на среду.

На прошлой неделе власти Финляндии сообщили о том, что рассматривают возможность закрыть все контрольно-пропускные пункты на границе с Россией. Это связано с тем, что в эту страну все чаще прибывают граждане Йемена, Сирии, Ирака и других государств без виз и документов.

скриншот realnoevremya.ru из google.com/maps (КПП на границе)

Также с 15 ноября Финляндия ввела запрет на пересечение границы со стороны России на велосипедах на неопределенный срок. При этом в пунктах пропуска «Ваалимаа», «Нуйямаа» и «Иматра» («Торфяновка», «Брусничное» и «Светогорск» с российской стороны) аналогичные ограничения уже действуют с 9 ноября.

Накануне утром пограничная служба Финляндии временно закрыла КПП «Вартиус» на границе с Россией из-за его перегруженности.



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Айрат Назипов