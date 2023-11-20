«Росатом» анонсировал открытие центров по развитию аддитивных технологий на форуме в Казани

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

ОАО «Росатом» планирует открыть во всех регионах центры по развитию аддитивных технологий, которые позволят сформировать кадры с особыми компетенциями. Об этом сообщил директор по технологическому развитию «Росатома» Андрей Шевченко на открытии V лидер-форума по развитию аддитивных технологий в Казани.

По его словам, технология 3D-печати становится одним из драйверов в развитии промышленности и обеспечит технологический суверенитет страны.

Российский форум впервые за 5 лет проходит за пределами Москвы. «Росатом» выбрал Казань, так как будущий год объявлен в республике годом технологического развития.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

— Еще 9 лет назад, когда я впервые увидел образцы, изготовленные в 3D-печати, вызывали удивление, — сказал в своей приветственной речи Рустам Минниханов. По его словам, на сегодняшней выставке можно видеть реальные достижения.

Он добавил, что республика давно занимается развитием аддитивных технологий, но на этот раз инфраструктура инжиниринга прирастет студенческими стартапами. В этом году победителями федерального конкурса стали 442 стартапа, что больше, чем в других регионах.

Форум продлится в Казани до 21 ноября 2023 года. Гостей мероприятия ждет выставка новейших разработок 10 российских компаний, презентация отечественного 3D-принтера RusMelt-310, конкурс студенческих работ «Ночь технологий» и так далее.



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Луиза Игнатьева