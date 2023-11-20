Скончался экс-губернатор Кемеровской области Аман Тулеев

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Бывший руководитель Кемеровской области Аман Тулеев скончался в возрасте 79 лет. Об этом сообщил глава региона Сергей Цивилев в своем telegram-канале.

— Ушел из жизни Аман Гумирович Тулеев, который был губернатором Кемеровской области с 1997 по 2018 год. Яркий, неординарный человек, всю жизнь посвятивший служению Кузбассу и России, — говорится в сообщении.

Цивилев подчеркнул, что с бывшим губернатором «связана целая эпоха в жизни региона: он возглавил его в тяжелое время, когда шахтеры сидели на рельсах, перекрывая движение на Транссибе, и сумел вывести из кризиса». Глава региона назвал смерть Тулеева «невосполнимой утратой».



Тулеев родился в 1944 году в Красноводске Туркменской ССР. В 1990 году избран депутатом Кемеровского областного Совета народных депутатов, являлся его председателем. В 1993—1996 годах — депутат Совета Федерации от Кузбасса, глава Законодательного собрания Кемеровской области.

В июле 1997 года он был назначен главой администрации Кемеровской области, а в октябре того же года победил на выборах главы региона. Должность губернатора Кузбасса он занимал до 2018 года.



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Илина Хакимова