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В Казани запретят озеленение саженцами из леса

10:09, 20.11.2023 16
В Казани запретят озеленение саженцами из леса
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Казанские власти хотят установить единый порядок проведения работ по компенсационному озеленению на территории города. В целях создания действенной системы повышения качества озеленительных работ и своевременного проведения агротехнических мероприятий исполком утвердит требования к компенсационному озеленению, узнало «Реальное время».

По новым правилам, сотрудники казанского исполкома будут принимать объекты озеленения с 20 апреля по 30 ноября. Но уточняется, что сроки приемки могут сдвинуть в ту или другую сторону в зависимости от климатических условий года.

Подрядчик, который будет заниматься указанными работами, будет представлять комиссии пять документов. В список войдут рабочая документация, акт о сохранении зеленых насаждений, сертификат качества на использованный растительный грунт с данными агрохимического состава, справка энто- и фитосанитарного освидетельствования на посадочный материал, а также сметный расчет с указанием наименования работ и затрат по уходу за деревьями.

realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов (архив)

Еще правила содержат требования к посадочному материалу. Например, запрещается покупать, завозить, высаживать и пересаживать слабо развитые деревья и кустарники, с признаками заселения и поражения вредителями и болезнями. Нельзя брать материал в лесных насаждениях и лесокультурах — он должен поступать только из питомников. А при перевозках саженцев из других мест регионов или стран каждая партия должна сопровождаться сертификатом Государственной инспекции по карантину растений.

В то же время при подготовке посадочных мест для проведения работ по компенсационному озеленению установят требования относительно ям и траншей. Их нужно выкопать за два-три часа до посадки.

Напомним, в столице Татарстана в этом году на благоустройство, цветочное оформление и озеленение потратят 161,7 млн рублей. Стоимость контракта оказалась на 812,6 тысячи рублей меньше начальной цены, объявленной Комитетом внешнего благоустройства Казани.

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Айрат Назипов
ОбществоВластьИнфраструктура Татарстан
комментарии 16

комментарии

  • Анонимно 20 ноя
    Саженцы из леса считаются некачественными? Кто-то разбирается в этом? Или это просто лоббирование интересов питомников?
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    Анонимно 20 ноя
    Конечно, деньги делают.
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    Анонимно 20 ноя
    лес квитанции не выдает - отчитываться как?
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    Анонимно 20 ноя
    акча, акча...
    не так давно закупали липы аж в Нидерландах - все засохли на Ленинской дамбе, впрочем, какая разница - акча-то отбили.
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  • Анонимно 20 ноя
    Лоббирование интересов и снижение возможности получение комплекта документов и итогового результата.
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  • Анонимно 20 ноя
    Зачем эти траты, сажайте берёзы, липы, яблони , сосны , рябину, калину с наших лесов , местные деревья и пусть растут в высоту как положено, не надо их обрезать каждый год весной и осенью, сколько можно. Кому нужна это красота, главное деревья и свежий воздух.
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  • Анонимно 20 ноя
    они заражены вредителями
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    Анонимно 20 ноя
    кто их заразил?
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    Анонимно 20 ноя
    Биологию изучать надо было в школе.
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    Анонимно 20 ноя
    это правда
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    Анонимно 21 ноя
    А вы откуда знаете про заражённость?
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  • Анонимно 20 ноя
    Саженцы из леса не халяль.
    Они бесплатные.
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    Анонимно 20 ноя
    если будут брать саженцы из леса - леса не будет
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    Анонимно 20 ноя
    Чтобы все саженцы из леса унести - это очень постараться надо.
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  • Анонимно 20 ноя
    Ещё бы не забывали поливать эти шикарные саженцы! А то посадят - и сохнут они потом
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  • Анонимно 20 ноя
    Вот и у нас на придомовой территории посадили деревья похоже из леса, но самое интересное их сажали при температуре минус 6 градусов, думается вряд ли они авживут.
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