В Казани запретят озеленение саженцами из леса

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Казанские власти хотят установить единый порядок проведения работ по компенсационному озеленению на территории города. В целях создания действенной системы повышения качества озеленительных работ и своевременного проведения агротехнических мероприятий исполком утвердит требования к компенсационному озеленению, узнало «Реальное время».

По новым правилам, сотрудники казанского исполкома будут принимать объекты озеленения с 20 апреля по 30 ноября. Но уточняется, что сроки приемки могут сдвинуть в ту или другую сторону в зависимости от климатических условий года.

Подрядчик, который будет заниматься указанными работами, будет представлять комиссии пять документов. В список войдут рабочая документация, акт о сохранении зеленых насаждений, сертификат качества на использованный растительный грунт с данными агрохимического состава, справка энто- и фитосанитарного освидетельствования на посадочный материал, а также сметный расчет с указанием наименования работ и затрат по уходу за деревьями.

realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов (архив)

Еще правила содержат требования к посадочному материалу. Например, запрещается покупать, завозить, высаживать и пересаживать слабо развитые деревья и кустарники, с признаками заселения и поражения вредителями и болезнями. Нельзя брать материал в лесных насаждениях и лесокультурах — он должен поступать только из питомников. А при перевозках саженцев из других мест регионов или стран каждая партия должна сопровождаться сертификатом Государственной инспекции по карантину растений.

В то же время при подготовке посадочных мест для проведения работ по компенсационному озеленению установят требования относительно ям и траншей. Их нужно выкопать за два-три часа до посадки.

Напомним, в столице Татарстана в этом году на благоустройство, цветочное оформление и озеленение потратят 161,7 млн рублей. Стоимость контракта оказалась на 812,6 тысячи рублей меньше начальной цены, объявленной Комитетом внешнего благоустройства Казани.

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Айрат Назипов