Раис Татарстана обсудил варианты сотрудничества с вице-президентом китайской транспортной компании

Раис Татарстана Рустам Минниханов выразил заинтересованность в сотрудничестве с китайской компанией Shanghai Launch Automotive Technology. Он провел встречу с вице-президентом организации Цзянь Цзе в Доме правительства республики.

В ходе беседы стороны обсудили различные варианты взаимодействия и возможные совместные проекты.

— Китайский бизнес активно работает в Татарстане. Реализуются промышленные проекты, строятся производства. Направлений для взаимодействия очень много, — передает слова Минниханова его пресс-служба.

Launch является одной из первых независимых транспортных инжиниринговых организаций в Китае. Полный цикл включает планирование продукта, дизайн, разработку (включая кузов, шасси, силовую установку и т.д.), управление производительностью, моделирование, изготовление прототипов, верификацию, тестирование, работу с поставщиками. Кроме того, компания занимается исследованием и разработкой в области электроники для автомобилей, а также проектированием в сфере самолетостроения, ЖД-транспорта и медицинских устройств.

Две недели назад Рустам Минниханов встретился в Казани с делегацией «Китайской железнодорожной шестой корпорации». Стороны обсудили перспективы совместных проектов, в частности взаимодействие при реализации проекта строительства логистического комплекса им. Дэн Сяопина в ОЭЗ «Алабуга».



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Айрат Назипов