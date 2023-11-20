Новый президент Аргентины выступает против вступления страны в БРИКС

Фото: скриншот видео realnoevremya.ru / youtube.com/@guardiannews

В Аргентине победителем на выборах президента страны стал крайне правый политик Хавьер Милей, баллотировавшийся от оппозиционной либертарианской коалиции «Свобода наступает».

По состоянию на 03.35 мск, Милей набрал 55,75% голосов, тогда как его соперник Серхио Масса — 44,24%.

Кандидат от правящей коалиции и действующий министр экономики Масса признал свое поражение и поздравил Милея по телефону с победой на президентских выборах. Ряд стран уже присоединился к поздравлениям нового президента.

Избранный глава Аргентины уже заявил о планах отозвать заявку Буэнос-Айреса на вступление в БРИКС.

Российский посол в южноамериканской республике Дмитрий Феоктистов заявил, что Россия надеется на то, что после избрания Милея сотрудничество между Москвой и Буэнос-Айресом продолжит укрепляться.

О том, что Аргентина не планирует присоединяться к БРИКС с 1 января 2024 года, заявила и старший экономический советник нового президента Диана Мондино. Именно она, по сообщениям местных СМИ, является наиболее вероятным кандидатом на пост главы МИДа, сообщает РБК.

Помимо этого, Милей призывает отказаться от национальной валюты (песо) и заменить ее на американский доллар. Избранный президент выступает за приватизацию, в том числе в сфере образования и здравоохранения, а также за отказ от сотрудничества с Китаем, Бразилией и Россией в пользу США и Израиля.

В августе президент ЮАР Сирил Рамапоса сообщал, что Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия войдут в БРИКС с 2024 года. Следующий саммит глав государств БРИКС пройдет в Казани в октябре 2024 года, однако конкретные даты пока не согласованы.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Илина Хакимова