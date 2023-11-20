«Его обещали порвать»: суд Татарстана допрашивает брата застреленного учредителя «Русского радио» в Казани

Фото: realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

Сегодня Верховный суд Татарстана приступил к допросу потерпевшего Руслана Атнагулова. Его брат, известный в республике бизнесмен Тимур Атнагулов, был застрелен в августе 1999 года в подъезде дома на улице Вишневского. В этом убийстве обвиняют группировку «Первогоровские», они же «Перваки», их дело суд рассматривает повторно спустя 10 лет после оправдания присяжными, передает с места журналист «Реального времени».



Напомним, до своего убийства Тимур Атнагулов в 90-е был учредителем «Русского радио» в Казани и гендиректором «Агентства радиокоммуникаций — RCA» и «Пейджинговой компании — RCA».

На заседании Руслан Атнагулов рассказал, как его брат, полковник КГБ в отставке, помогал следствию после убийства сына и нашел источник внутри банды, который сообщил, кто заказал и непосредственно «исполнил» убийство. Также потерпевший рассказал: в какой-то период его брата с ныне подсудимыми связывала многоступенчатая бартерная сделка, в которой каучук меняли на шины, шины на автомобили, а авто поступали на реализацию.

По версии Руслана Атнагулова, более 30 «вазовских» машин Фердинантом Юсуповым были присвоены, после чего брат постепенно стал рвать связи с «Первогоровскими» и окончательно разорвал их за месяц-полтора до убийства. «Когда он открывал «Русское радио» в Казани и не взял их в долю, его обещали порвать», — сообщил потерпевший Атнагулов.

В первой половине дня вопросы потерпевшему задавал гособвинитель. Ожидается, что после обеда такую возможность получат представители защиты.

realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

По версии обвинения, бизнесмена Тимура Атнагулова устранил ныне покойный Александр Ерусалимский, бросив пистолет Макарова с глушителем на месте преступления. На предварительном следствии обвиняемые Сергей Сардаев и Леонид Андреев частично признавали вину, рассказывали о причинах убийства так: якобы помогали становлению бизнеса, защищали от криминальных накатов со стороны других группировок и получали прибыль — деньгами или машинами — от его бартерных сделок, в том числе с АвтоВАЗом и предприятиями нефтехимии, но потом бизнесмен пожелал дистанцироваться от «крыши», чего лидеры бригады не простили.

От признательных показаний оба обвиняемых давно открестились. По версии силовиков, задание Ерусалимский получал непосредственно от Андреева, последний на следствии признавался лишь в том, что передавал 2 тысячи рублей на покупку оружия для этого убийства. Также из показаний обвиняемых и свидетелей следовало: в сделки «опекаемого» предпринимателя бандиты вкладывали и свои средства — $100—200 тысяч. До времени отдача их устраивала.

Ирина Плотникова