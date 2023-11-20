В Татарстане объявили штормовое предупреждение из-за снегопада

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане объявили штормовое предупреждение об очень сильном снеге ночью и утром 21 ноября. О существенном ухудшении погоды предупредили в Гидрометцентре Татарстана.

Погода начнет ухудшаться уже вечером 20 ноября. Ночью и утром локально ожидается очень сильный снег в количестве не менее 20 мм за период не более 12 часов. Днем 21 ноября пройдут сильные осадки в виде снега и мокрого снега, а местами ожидается ледяной дождь.

Еще во вторник синоптики прогнозируют туман. Ночью и утром ожидается сильный восточный ветер порывами 15—18 м/с и метели с ухудшением видимости до 500 метров и менее. Температуры воздуха составят ночью -2..-7°, днем от -3 до +1°. На дорогах образуются снежные заносы, накат и сильная гололедица.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В среду, 22 ноября, в регионе сохранятся умеренные и сильные осадки в виде снега, мокрого снега, местами с ледяным дождем. Ветер усилится до 15—20 м/с. Температуры составят от -1 до -6°.

В четверг, 23 ноября, температуры понизятся до -8..-13°. Днем сохранится небольшой снег. Ночью ожидаются метели и сильный ветер.

Количество осадков по республике с 20 по 23 ноября составит от половины месячной нормы до нормы, предупредили в Гидрометцентре.

Месяц назад в Татарстане объявляли штормовое предупреждение из-за очень сильного ветра. Он повалил 43 дерева. Из-за этого повреждены 13 машин, кровля Национального музея республики и здания ТРЦ «Барионикс» в Казани. Еще пострадали Горкинско-Ометьевский лес, парк «Комсомолец», бульвар «Фестивальный» и сквер на улице Мира.

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Айрат Назипов