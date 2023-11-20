Казахский SCAT свяжет Казань со Средней Азией

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Казахстанская авиакомпания SCAT назначена официальным перевозчиком в авиасообщении между Татарстаном и Казахстаном. Соответствующее уведомление направил Комитет гражданской авиации Министерства транспорта Казахстана в Росавиацию. SCAT готовится осуществлять регулярные полеты из Казани в Тараз (аэропорт Аулие-Ата на юге страны), не вступая в прямую конкуренцию с российской Red Wings, летающей из Казани в Астану и Алма-Ату. По мнению экспертов, SCAT делает ставку на транзитный пассажиропоток, который по прибытии в Астану делает пересадку на его борта, так как пролет по небу Казахстана имеют не все. И речь здесь идет о пассажирах-бизнесменах, а не туристах.

SCAT открывает авиасообщение между регионами

Россия и Казахстан приступили к расширению воздушного движения между региональными городами двух стран, и первой нестоличной точкой оказалась Казань. Отсюда казахстанская авиакомпания SCAT намерена открыть прямое регулярное авиасообщение с самым южным аэропортом страны Аулие-Ата, строящимся в городе Тараз на юге страны. До этого ей удалось «пробить» открытие прямых авиарейсов из Москвы и Санкт-Петербурга, хотя и редких.

Комитет гражданской авиации Министерства транспорта Казахстана уведомил Росавиацию о том, что SCAT намерен осуществлять регулярные рейсы еще и из Казани. «В соответствии со ст. 3 межправительственного соглашения между Республикой Казахстан и РФ о воздушном сообщении, авиакомпания SCAT назначена официальным перевозчиком от Казахстана на выполнение регулярных рейсов Тараз — Казань — Тараз», — говорится в тексте уведомления, подписанного и.о. председателя С. Жарылгасовым. В нем уточняется, что рейсы будут выполняться два раза в неделю.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Какой борт будет поставлен на этот маршрут, не конкретизируется. Но, скорее всего, им может стать самолет Boeing 737, который составляет основу флота авиакомпании.

«С приданием статуса официального перевозчика авиакомпания SCAT получает возможность выполнять регулярные рейсы из Казани, тогда как сейчас выполняются чартерные туристические рейсы, — пояснили «Реальному времени» в пресс-службе казахстанской авиакомпании. — В свободной продаже билетов (в аэропорты Казахстана) нет. Они продаются в составе туристических пакетов в турагентствах».

Регулярные рейсы из Казани в авиакомпании SCAT обещают начать в ближайшее время.



Азиатское окно в Европу

Расширение авиасообщения между регионами стало возможным после очередного заседания подкомиссии по транспорту Межправительственной комиссии по сотрудничеству между Россией и Казахстаном, которое проходило в апреле этого года. Тогда стало известно, что пассажиропоток между Россией и Казахстаном с начала года подскочил сразу на 58,5%, а по итогам 2022 года вырос в два раза.

Нетрудно догадаться, что подъем пассажиропотока сначала был спровоцирован частичной мобилизацией, а затем продолжился на фоне закрытых границ. «Сейчас окно во внешний мир ограничено. Выход возможен через турецкий аэропорт Стамбул или Дубай (ОАЭ). Теперь к ним прибавился Казахстан, через который можно выйти на международные рейсы», — пояснил глава ООО «Бюро туристических услуг «Салават» Рустем Тарзиманов. По его мнению, прибытие в аэропорт Аулие-Ата открывает дополнительные возможности для совершения транзитных рейсов в другие города Средней Азии.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Изначально точкой открытия межрегиональных перелетов называли Новосибирск, но в итоге ею оказалась Казань. Это неудивительно, так как SCAT начинал летать из России, открывая пробные рейсы из Казани в 2015 году. Тогда авиакомпания объявила о готовности летать в Астану два раза в неделю, поставив на крыло Boeing 737-800 вместимостью 118 пассажиров. Поездки были ориентированы на туристов, а стоимость билета начиналась от 6 000 рублей. Программа действовала до сентября 2015 года. Но потом SCAT работал как туристический перевозчик.

«Назначения делают так, чтобы сохранить паритет сил»

Источники, близкие к властям, утверждают, что направление уведомления не обязывает к немедленному открытию авиарейсов. Его цель — предупредить о намерении зарубежного перевозчика начать программу полетов в России: «Конечно, уведомление отправляется не просто так. Это результат определенных договоренностей на высшем уровне, которые «выстрелят» в обозримой перспективе. Другое дело, когда это произойдет. Этот вопрос остается на усмотрение самой авиакомпании», — поясняют собеседники.

В настоящее время на казахстанском направлении из Казани работает российская авиакомпания Red Wings. Она выполняет регулярные рейсы в Астану и Алма-Ату. Таким образом, казахстанская авиакомпания не создаст ей прямую конкуренцию. «Когда официальные перевозчики определяются в рамках межправительственных соглашений, то, как правило, соглашения направлены на равноправные отношения между перевозчиками обеих стран», — пояснил главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров.

По его словам, авиационные власти зарубежной страны сами выбирают, какую авиакомпанию они хотят видеть в России, и готовы поручить ей конкретные направления исходя из паритета сил. «Конечно, у Казахстана есть преимущество в ресурсах, но назначения делают так, чтобы сохранить паритет сил», — подчеркнул он.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Между тем не все российские авиакомпании имеют возможность пролета по небу Казахстана. Как видно из интернет-ресурсов по продаже авиабилетов, российские авиакомпании «довозят» пассажиров до Астаны, после чего их подхватывает SCAT и летит с ними до места назначения в Казахстане. Стыковые рейсы формируются со всеми ведущими российскими авиакомпаниями, в результате чего время полета растягивается на полтора дня. Если SCAT летит прямым рейсом из Казани, то время в пути составит 3 часа. Правда, цена билета вырастает до 53 тысяч рублей, следует из данных агрегаторов авиабилетов (сейчас полеты выполняются нерегулярно).

Тем временем SCAT наращивает флот. 15 ноября на международной аэрокосмической выставке в Дубае руководство авиакомпании объявило о дополнительном заказе на семь самолетов 737 Max 8 для расширения парка самолетов 737 MAX. «Сегодня SCAT — самая динамично развивающаяся в авиакомпания в Казахстане, располагающая самым крупным парком воздушных судов. Пополнение флота еще семью новейшими 737 Max 8 повысит провозную емкость авиакомпании, положительно повлияет на своевременность выполнения расписания и предложения авиабилетов, а также позволит компании расширить собственные маршрутные сети и предложить пассажирам еще больше направлений для путешествий», — говорил президент авиакомпании Владимир Денисов на церемонии в Дубае.



Казахстан — это про бизнес, а не про туризм

Казахстан заметно проигрывает Грузии, Азербайджану и Армении по туристической привлекательности, туда чаще всего туда едут работать, а не отдыхать.

— Казахстан трудно отнести к сугубо туристическим направлениям. В первую очередь он будет пользоваться спросом у деловой элиты республики, которая открывает банковские счета для расчетов с зарубежными поставщиками, платежные карты, кто-то налаживает кооперационные связи, — говорит глава ООО «Бюро туристических услуг «Салават» Рустем Тарзиманов. — Кто-то уехал во время мобилизации и решает там свои вопросы. Во-вторых, родственные связи. В Казахстане живет крупная татарская диаспора, есть определенные связи между двумя республиками. Исходя из этого можно сказать, что стабильный пассажирский поток гарантирован.

С туристической точки зрения Казахстан — не самое популярное направление, уверены в туристических компаниях. Среди стран СНГ есть гораздо более интересные локации — это Армения, Грузия, Азербайджан, куда есть прямые авиарейсы. «Казахстан — это как транзитный хаб для бизнеса», — единодушны они.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

— SCAT делает ставку на транзитный пассажиропоток, который по прибытии в Астану делает пересадку на их борты. «Скорее всего, они собрали статистику полетов и увидели, что из Казани много транзитных пассажиров едут в Тараз через Астану. Решили, что можно рискнуть и превратить транзитный пассажиропоток в прямой и на два рейса в неделю вполне хватит. Таким образом, он смогут взять не половину перелета, а весь поток», — полагает главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров.