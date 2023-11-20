В Электростали сбили украинский беспилотник, летевший на Москву

Фото: realnoevremya.ru/Руслан Давлетшин (архив)

Ночью российские средства противовоздушной обороны (ПВО) пресекли еще одну попытку атаки украинского беспилотника на Москву. Об этом сообщили в Минобороны страны.

— Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат перехвачен над территорией Московской области, — говорится в сообщении.

Мэр столицы России Сергей Собянин в своем telegram-канале уточнил, что БПЛА сбили в городском округе Электросталь. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. На месте ЧП работают специалисты экстренных служб.



В воскресенье российские силы ПВО отразили атаку украинского беспилотника, летевшего на Москву, в Богородском городском округе. По предварительным данным, обошлось без жертв.

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Илина Хакимова