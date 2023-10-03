Итоги дня: Минниханов в оргкомитете Игр БРИКС, аллея Жириновского, приговор «туристке особой секретности»
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за вторник, 3 октября:
- Призывники-срочники не будут отправляться на СВО, военные госпитали значительно улучшили работу по спасению раненых бойцов, а российские миротворцы сыграли значительную роль в урегулировании Карабахского кризиса, заявил министр обороны России Сергей Шойгу. По его словам, российские войска значительно ослабили боевой потенциал ВСУ и нанесли противнику серьезный урон. Также министр заверил, что планов по проведению дополнительной мобилизации в России нет. «Реальное время» собрало основные высказывания главы Минобороны.
- В ряде российских СМИ появилась информация о том, что в ноябре будет объявлен старт неформальной президентской кампании нынешнего российского лидера Владимира Путина, приуроченный к открытию Международной выставки-форума «Россия». Согласно одному из возможных сценариев, глава государства может публично объявить о своем выдвижении на новый срок.
- Однако позже в Кремле заявили, что не располагают информацией о старте президентской кампании Путина в ноябре. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что ему об этом ничего неизвестно.
- Глава Минфина России Антон Силуанов рассказал о бюджетных приоритетах страны: «В первую очередь, это обеспечение нужд армии для достижения целей СВО и потребностей оборонной промышленности». Далее идет технологическое развитие и развитие инфраструктуры, выполнение всех обязательств государства перед гражданами, полноценная интеграция регионов и поддержка субъектов РФ с точки зрения инфраструктуры, модернизации и развития экономики.
- Антон Силаунов подчеркнул, что строительство высокоскоростных железнодорожных магистралей пока не входит в перечень проектов, финансирование которых одобрено из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).
- Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности страны. На нем обсудили вопросы, связанные с развитием Севера, в частности Северный морской путь и континентальный шельф.
- Раиса Татарстана Рустама Минниханова назначили заместителем сопредседателя организационного комитета по подготовке и проведению спортивных Игр стран БРИКС.
- Рустам Минниханов встретился с первым вице-президентом «Газпромбанка» Павлом Бруссером. Они обсудили вопросы дальнейшего взаимодействия и реализацию ряда проектов в республике, в том числе касающихся создания и эксплуатации автомобильных дорог.
- На севере и северо-востоке Татарстана уже в конце этой недели или начале следующей возможен снег. В эти выходные на территорию республики придет похолодание, которое будет сопровождаться дождями, температуры понизятся до +9... +12 градусов.
- В Казани отопительный сезон начнется на этой неделе — 5 октября. Детские сады, школы и больницы города начали обеспечивать теплом на прошлой неделе. Отопление есть в 298 из 853 объектов социальной сферы.
- За январь — сентябрь 2023 года объем экспорта продукции агропромышленного комплекса (АПК) Татарстана составил $304,8 млн. Прирост к аналогичному периоду прошлого года равняется 20%. Основная доля экспорта приходится на продукцию масложировой отрасли, а наибольший рост продаж — 66% — показывает мясная и молочная.
- Рустам Минниханов провел встречу с председателем и членом исполнительного Совета директоров Группы «Шишеджам» Ахметом Кырманом. Они обсудили ситуацию на предприятиях турецкой компании, которые работают в республике.
- Верховный суд Татарстана рассмотрел дело путешественницы, чья поездка за пределы России обернулась уголовным делом. Раилю Шарапову обвиняют в нарушении требований по защите государственной тайны. Это дело — первое в республике. Уголовное преследование Шараповой инициировали сотрудники ФСБ. Суд наказал Шарапову уголовным штрафом в 50 тысяч рублей. Дело рассмотрели за один день — в особом порядке и в закрытом режиме.
- Завтра, 4 октября, во всех регионах страны пройдет проверка систем оповещения населения. Будут звучать сирены и громкоговорители, а эфир общероссийских теле- и радиоканалов заменят информацией по безопасности.
- В Казани на улице Баумана открыли мемориальную доску государственному и общественному деятелю Татарстана Мансуру Хасанову. Ее установили на стенах Академии наук республики, где он работал долгое время.
- Татарстан лидирует в Приволжском федеральном округе по среднему размеру вновь назначаемых страховых пенсий. В этом году показатель составил 20 614 рублей.
- Видео с избиением школьников в Дрожжановском районе Татарстана проверили сотрудники МВД России по республике. Они установили, что оно постановочное. По результатам освидетельствования ни у кого из участников телесных повреждений не обнаружено.
- В Татарстане вступил в силу приговор пилоту-инструктору Владимиру Беляеву, под руководством которого самолет Cessna-172S год назад получил повреждения при посадке на аэродроме «Бегишево». Верховный суд РТ отклонил жалобу осужденного, который просил прекратить его дело с назначением судебного штрафа. Ущерб собственнику Cessna-172S — университету составил 3 млн 791 тыс. рублей.
- Глава исполкома Высокогорского района Татарстана Ренас Салахутдинов утвердил решение о создании на территории СНТ «Светлый Яр» аллеи имени Владимира Жириновского. Сами местные власти отказываются комментировать решение о создании улицы в честь умершего политика, не называя причин. «Реальное время» вспоминает громкие высказывания политика о Татарстане и публикует мнения об этой неоднозначной идее.
- В Набережных Челнах с 6 октября уберут разворот через разделительную полосу на км 1043+950 трассы М-7 «Волга» (разворот в сторону Уфы). Решение приняли совместно с Управлением ГИБДД МВД по Татарстану после анализа аварийности.
- Приволжский райсуд Казани повторно рассмотрит дело отставного полковника полиции Алексея Ершова по эпизоду превышения полномочий. Верховный суд РТ признал незаконным оправдание Ершова в этой части, но согласился с назначенным ему сроком за получение четырех взяток и оправданием по эпизоду незаконного предпринимательства.
- Отечественный электромобиль «Атом» на сегодняшний день собрал 36 тысяч предзаказов с конца июля. Бронирование электрокаров из первой партии завершено.
- Парламент Армении ратифицировал Римский статут Международного уголовного суда. За решение проголосовали 60 депутатов, против — 20, в том числе представители оппозиционных фракций «Армения» и «Честь имею».
- Нобелевскую премию по физике присудили «за экспериментальные методы, генерирующие аттосекундные импульсы света для изучения динамики электронов в веществе». Ее удостоились трое ученых — Пьер Агостини, Ференц Крауш и Анн Л'Улье.
Ключевые события 587-го дня специальной военной операции на Украине:
- В Минобороны России сообщили, что на Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии отразили три атаки штурмовых групп ВСУ в районах населенных пунктов Клещеевка и Красногоровка Донецкой Народной Республики.
- На Краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск «Центр», ударами армейской авиации и огнем артиллерии отражены три атаки штурмовых групп 67-й механизированной бригады ВСУ и 5-й бригады нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Торское и Григоровка Донецкой Народной Республики.
- На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» отразили атаку штурмовой группы 128-й бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Приютное Запорожской области.
- На Купянском направлении ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем «Западной» группировки войск поражены живая сила и техника 25-й воздушно-десантной бригады, 14-й, 92-й и 115-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Загоруйковка, Берестовое Харьковской области и Новолюбовка Луганской Народной Республики.
- На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск во взаимодействии с армейской и штурмовой авиацией нанесено поражение живой силе и технике 65-й и 118-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Новоданиловка и севернее Работино Запорожской области.
- На Херсонском направлении в результате огневого поражения ВСУ потеряли до 45-ти военнослужащих убитыми и ранеными, три автомобиля, самоходную гаубицу «Акация», а также орудие Д-30.
- Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками, ударными беспилотными летательными аппаратами и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение живой силе и военной технике противника в 122-х районах.
- Уничтожены 58 беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Площанка, Макеевка Луганской Народной Республики, Красная Гора, Шевченко, Победа, Октябрьское Донецкой Народной Республики, Вербовое, Мирное, Новое Запорожской области, Песчановка и Голая Пристань Херсонской области.
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Илина ХакимоваОбществоВластьИнфраструктураБизнесТранспортТехнологииЭкономикаФинансыБюджет
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