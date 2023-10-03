Рустам Минниханов обсудил с руководством турецкой «Шишеджам» деятельность холдинга в Татарстане

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с председателем и членом исполнительного Совета директоров Группы «Шишеджам» Ахметом Кырманом, сообщает его пресс-служба. Они обсудили ситуацию на предприятиях турецкой компании, которые работают в республике.

Рустам Минниханов обратил внимание, что встречи носят регулярный характер, благодаря чему есть возможность оперативно обсуждать реализацию проектов компании в республике. На встрече он назвал Турцию одним из ведущих зарубежных партнеров Татарстана.

Холдинг «Шишеджам» — один из мировых лидеров по производству изделий из стекла. В 2016 году на территории ОЭЗ «Алабуга» открылись два завода компании по изготовлению листового и автостекла.

предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

Напомним, стороны встретились в Татарстане в 2017 году. Шесть лет назад Ахмет Кырман рассказал Рустаму Минниханову о деятельности предприятий по выпуску листового и автомобильного стекла, расположенных в ОЭЗ «Алабуга».



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Айрат Назипов