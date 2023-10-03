Татарстан экспортировал продукции АПК в 50 стран на $300 миллионов

Объем экспорта продуктов АПК республики прирос к аналогичному периоду прошлого года на 20%

Фото: realnoevremya.ru/Алексей Вангаев

За январь — сентябрь 2023 года объем экспорта продукции агропромышленного комплекса (АПК) Татарстана составил $304,8 млн. Прирост к аналогичному периоду прошлого года равняется 20%. Основная доля экспорта приходится на продукцию масложировой отрасли, а наибольший рост продаж — 66% — показывает мясная и молочная. О причинах увеличения поставок за рубеж и новых потенциальных экспортерах татарстанских продуктов — в материале «Реального времени».

Продукты из Татарстана ждут за рубежом

В сентябре 2023 года объем экспорта АПК Татарстана составил $304,8 млн. Это на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Такие цифры озвучило «Реальному времени» республиканское Министерство сельского хозяйства. Отметим, что по итогам всего 2022 года Татарстан отправил за рубеж продукцию агропромышленного комплекса на сумму $417 млн ( +6,9% к уровню 2021 года).

За минувший сентябрь республика экспортировала:

продукции масложировой отрасли на сумму $204,9 млн (прирост составил +17%);

зерновых на сумму $16 млн (+13%);

мясной и молочной продукции на сумму $13,7 млн (+66%);

продукции пищевой и перерабатывающей промышленности на сумму $16,9 млн (-4%);

прочей продукции АПК на сумму $53,1 млн (+20,1%).

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Основная доля экспорта приходится на продукцию масложировой отрасли. Ведущими предприятиями являются «Казанский жировой комбинат» и «Эссен продакшн». Вторая по объемам — прочая продукция АПК — включает в себя корма и кормовые добавки для животных, алкогольную продукцию и масличные культуры. Значимую роль в экспорте таких товаров играют «Сария Био-Индастрис Волга» (производство кормовых добавок), «Татспиртпром» (алкогольная продукция), «Агророст Экспорт» (трейдеры масличных культур и семян льна), акционерное общество «Рацин».

География поставок 160 татарстанских участников внешнеэкономической деятельности включает в себя 54 страны мира, отметили в Минсельхозе.



Большую роль играет восток, рассказал «Реальному времени» председатель Ассоциации фермеров и крестьянских подворий Татарстана Камияр Байтемиров.

— Сейчас идут в гору отношения с КНР, Ближним Востоком. Наверное, будут налаживаться отношения с КНДР. Ким Чен Ын побывал у нас, были переговоры. Я думаю, за этими переговорами последуют практические дела. По нашим данным, им необходимы продукты питания, — заявил он.

Молочные реки становятся полноводнее

Наибольший рост экспорта (+66%) показывает мясная и молочная продукция: ее продали за рубеж на $13,7 млн.

— Если у нас года два назад не хватало около 6—8 млн тонн молока, то сейчас наблюдается перепроизводство. А если перепроизводство, надо искать рынки сбыта, — прокомментировал увеличение этого показателя председатель Ассоциации фермеров и крестьянских подворий Татарстана.

Татарстан занимает первое место по валовому надою молока, недавно заявлял председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин:

— Несмотря на санкции, мы сохранили все отрасли народного хозяйства многовекторной экономики нашей республики. Успешно работает сельскохозяйственный сектор.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Таких результатов удалось достичь благодаря проведенной масштабной модернизации Казанского и Арского молочных комбинатов с привлечением льготных инвестиционных кредитов. В 2021 году на работы над Казанским молочным комбинатом было выделено 3,5 млрд рублей инвестиций. Модернизация проходила в три этапа: во время первого было освоено 1,6 млрд, второго — 1,1 млрд, а третьего — 0,8 млрд рублей.



Генеральный директор союза производителей молока Татарстана Денис Пирогов говорил, что Татарстан является самым «молочным» регионом в стране. С 2017 по 2021 годы объем переработки молока в Татарстане вырос на 42%. В июне 2021 года был преодолен рубеж в 4 тысячи тонн ежесуточной переработки молока, отмечал Пирогов.

По данным регионального Минсельхозпрода, в 2022 году Татарстан экспортировал молочной продукции на сумму $8,6 млн, а за 2021 год — на $4,3 млн. Ежесуточный объем переработки молока за 2022 год составил 3 960 тонн, что на 16,2% больше по сравнению с 2021 годом.

Главными экспортерами татарстанской молочной продукции были Узбекистан, Казахстан, Азербайджан, Сингапур, Белоруссия, Сербия, Абхазия, Монголия и Таджикистан.

Подводные камни для экспорта

Однако не все так гладко: экспорт продукции АПК Татарстана ждут испытания.

— На все виды продукции, которые идут за пределы России, решением правительства ввели таможенные пошлины, а это невыгодно сельхозпроизводителям, — посетовал Камияр Байтемиров.

По его словам, на экспорт это повлияет отрицательно.

