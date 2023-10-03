Антон Силуанов: приоритетом бюджета России являются обороноспособность страны и поддержка участников СВО

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Глава Минфина России Антон Силуанов рассказал о бюджетных приоритетах страны, выступая в Совфеде на парламентских слушаниях по проекту бюджета на следующую трехлетку.



— В первую очередь это обеспечение нужд армии для достижения целей СВО и потребностей оборонной промышленности, — заявил Силуанов.

По его словам, запланированные на следующий год ресурсы «позволяют полностью обеспечить задачи специальной военной операции». Общий объем расходов на национальную оборону составит 10,8 триллиона рублей.

— Второй приоритет — технологическое развитие и развитие инфраструктуры, третий — выполнение всех обязательств государства перед гражданами, четвертый — полноценная интеграция регионов и, конечно, поддержка субъектов РФ с точки зрения инфраструктуры, модернизации и развития экономики, — сказал Силуанов.

Также он заявил, что дефицит бюджета России на всю предстоящую трехлетку будет сохраняться на безопасном уровне и не превысит 1% ВВП, уточняет ТАСС.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков поделился мнением, что увеличение расходов на оборону «абсолютно необходимо». Напомним, 22 сентября правительство России одобрило проект федерального бюджета на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов. В следующем году доходы ожидаются в размере 35 трлн рублей, а расходы достигнут 36,6 трлн рублей.

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Илина Хакимова