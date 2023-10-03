В Кремле заявили, что не располагают информацией о старте президентской кампании в ноябре

Фото: взято realnoevremya.ru с kremlin.ru/заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ходе встречи с руководителями международных информагентств

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не располагает данными о возможном старте президентской кампании нынешнего президента России Владимира Путина в ноябре.

— Мне ничего не известно, что президентская кампания будет официально объявлена в ноябре. Я, честно говоря, такой информацией не располагаю, — приводит «РИА Новости» слова Пескова.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что старт неформальной президентской кампании Владимира Путина может быть приурочен к открытию Международной выставки-форума «Россия» в ноябре. Согласно одному из возможных сценариев, глава государства может публично объявить о своем выдвижении на новый срок.

взято realnoevremya.ru с сайта kremlin.ru/В ходе совещания по вопросам социально-экономического развития Смоленской области

Также появились сообщения, что близкий к аппарату президента источник рассказал, что в каком-то смысле неформальная кампания уже идет, но активная ее часть должна начаться в ноябре.

Напомним, выборы президента России пройдут весной следующего года. Информация о том, что Кремль начал подготовку к ним, появилась в конце 2021-го. Тогда Дмитрий Песков заявил, что «подготовка к каждым выборам — это и есть суть ежедневной работы администрации президента и самого президента».



У Владимира Путина есть право баллотироваться на новый президентский срок по Конституции России. В феврале 2023 года он, выступая с посланием Федеральному собранию, заявил, что выборы главы государства пройдут в строгом соответствии с законом. Президент заверил, что будут соблюдены все демократические процедуры.

По последним данным, Владимир Путин еще не заявлял о выдвижении своей кандидатуры на выборы главы государства в 2024 году. В Кремле считают, что в случае его участия в избирательной кампании реальную конкуренцию ему составить никто не сможет.

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Илина Хакимова