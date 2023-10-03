МВД Татарстана выяснило, что видео с избиением школьников в Дрожжановском районе — постановочное

Видео с избиением школьников в Дрожжановском районе Татарстана проверили сотрудники МВД России по республике. Они установили, что оно постановочное, сообщили в пресс-службе ведомства.



— По результатам проверки сотрудники ОМВД России по Дрожжановскому району установили, что трое школьников заранее обговорили снять постановочную видеозапись для размещения в социальных сетях, — заявили в пресс-службе МВД по Татарстану.

Несовершеннолетних, участвующих в съемке видео, направляли на освидетельствование. Ни у кого из них телесных повреждений не обнаружили.

Проводятся дополнительные мероприятия для выяснения всех обстоятельств произошедшего. По их результатам примут процессуальное решение.

realnoevremya.ru

Напомним, уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец сделала запрос в прокуратуру после публикации видеозаписи. На распространившихся в Сети кадрах видно, как старшеклассник бьет в живот двух детей в спортзале. Однако к вечеру появилось другое видео, на котором школьники говорят, что кадры, попавшие в интернет, постановочные — для их фильма.

В пресс-службе Минобрнауки Татарстана заявили, что по поручению главы ведомства создана рабочая комиссия, занимающаяся проверкой фактов. Вопрос взяли под личный контроль.

Похожий случай с избиением детей произошел месяц назад в челнинском соцприюте «Асылташ». На распространившейся видеозаписи было видно, как старшие дети наносят удары младшим. Ирина Волынец сделала запрос в руководство приюта, в МВД и главе района. Она выразила уверенность, что виновные понесут наказание.



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Илина Хакимова