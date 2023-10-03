Парламент Армении ратифицировал Римский статут Международного уголовного суда

Фото: realnoevremya.ru/Татьяна Демина

Парламент Армении ратифицировал Римский статут Международного уголовного суда. За решение проголосовали 60 депутатов, против — 20, пишет ТАСС.

Против ратификации Римского статута МУС выступили представители оппозиционных фракций «Армения» и «Честь имею». Они считают, что принятие этого документа не имеет ничего общего с интересами государства и преследует геополитические цели.

Запуск Ереваном процесса ратификации Римского статута МУС в сентябре стал одной из причин вызова в МИД России посла Армении. В ведомстве предупреждали, что ратификация документа Ереваном повлечет негативные последствия для отношений двух стран.



Напомним, Римский статут МУС — принятый 17 июля 1998 года международный договор, учредивший Международный уголовный суд. Он вступил в силу 1 июля 2002 года. Его подписали более 130 государств.

Статьей 1 Римского статута установлено, что МУС — это постоянный орган, уполномоченный осуществлять юрисдикцию в отношении лиц, ответственных за самые серьезные преступления, вызывающие озабоченность международного сообщества. Он дополняет национальные системы уголовного правосудия. Местопребывание Международного уголовного суда — Гаага.



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Татьяна Демина