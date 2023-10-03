СМИ: Владимир Путин может объявить о выдвижении на новый срок в ноябре

Фото: взято realnoevremya.ru с kremlin.ru/На совещании по проекту федерального бюджета на 2024–2026 годы (в режиме видеоконференции)

Старт неформальной президентской кампании может быть приурочен к открытию Международной выставки-форума «Россия» в ноябре. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

По их данным, глава государства Владимир Путин может публично объявить о своем выдвижении на новый срок. Однако существуют и другие варианты, например, на мероприятии фонда «Защитники Отечества» или заседании Госсовета. Окончательное решение примет сам президент.

Близкий к аппарату президента источник рассказал, что в каком-то смысле неформальная кампания уже идет. Активная же ее часть начнется в ноябре. Выбор ноября связан с открытием на ВДНХ выставки «Россия», которая пройдет с 4 ноября 2023-го по 12 апреля 2024 года.

— Это будет стержневое мероприятие всей кампании, — сказал он. Пока, по его словам, «идеологическая рамка» кампании выглядит так: Россия — отдельная цивилизация, «семья семей», которая демонстрирует истинные ценности, ее атакуют враги, но благодаря консолидации общества они ничего не добьются.

Юридически кампания начнется с момента назначения выборов Советом Федерации. По закону это решение должно быть принято не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования, которым станет 17 марта 2024 года.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, выборы президента России пройдут весной следующего года. Информация о том, что Кремль начал подготовку к ним, появилась в конце 2021-го. Тогда пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что «подготовка к каждым выборам — это и есть суть ежедневной работы администрации президента и самого президента».

У Владимира Путина есть право баллотироваться на новый президентский срок по Конституции России. Сам он заявлял, что такая возможность «уже стабилизирует ситуацию внутриполитическую».

— Примерно так же, как заявление [президента США Джо] Байдена о том, что он будет избираться. Наличия у меня права избираться достаточно. И пока этого достаточно. И пока преждевременно говорить, кто и что планирует в 2024 году, — заявил Владимир Путин.



В феврале 2023 года он, выступая с посланием Федеральному собранию, заявил, что выборы главы государства пройдут в строгом соответствии с законом. Президент заверил, что будут соблюдены все демократические процедуры.

По последним данным, Владимир Путин еще не заявлял о выдвижении своей кандидатуры на выборы главы государства в 2024 году. В Кремле считают, что в случае его участия в избирательной кампании реальную конкуренцию ему составить никто не сможет.



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Максим Кокунин