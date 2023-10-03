Завтра по всей России во время проверки систем оповещения эфир телеканалов заменят информацией по безопасности

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Завтра, 4 октября, во всех регионах страны пройдет проверка систем оповещения населения. Будут звучать сирены и громкоговорители, а эфир общероссийских теле- и радиоканалов заменят информацией по безопасности, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану.

— Все это делается для проверки работоспособности систем оповещения регионального и муниципального уровней. Сохраняйте спокойствие — подача звуковых сигналов плановая, — сообщили в ведомстве.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

О том, что в Татарстане 4 октября будет проводиться проверка оповещения граждан с запуском звуковых сирен, МЧС республики оповестило еще на прошлой неделе.



Последний раз комплексную проверку готовности региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения в Казани и других населенных пунктах Татарстана планировали запустить 1 марта. Мероприятие плановое и проводится два раза в год — в марте и в октябре.

Однако МЧС России приняло решение перенести сроки проведения проверок в связи с хакерскими атаками 22 и 28 февраля, когда по каналам теле- и радиовещания распространили ложную информацию об угрозе воздушной опасности.



Напомним, в июле сообщалось, что в Татарстане в ходе инвентаризации технических средств оповещения МЧС республики выявило 244 электромеханические сирены, которые не числятся на балансе ни одного из ведомств. Установили и ввели в эксплуатацию эту технику еще в 1970—1980-х годах. Подробнее — в материале «Реального времени».



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Максим Кокунин