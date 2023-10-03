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Сергей Шойгу заявил об отсутствии планов по дополнительной мобилизации

12:06, 03.10.2023 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
Сергей Шойгу заявил об отсутствии планов по дополнительной мобилизации
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Планов по проведению дополнительной мобилизации в России нет. Вооруженные силы государства располагают необходимым количеством военнослужащих для проведения специальной военной операции, заявил министр обороны страны Сергей Шойгу.

— В Генеральном штабе планов по дополнительной мобилизации нет, — цитирует его ТАСС.

Об отсутствии планов по дополнительной мобилизации в преддверии осеннего призыва заявлял начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС России контр-адмирал Владимир Цимлянский. Он заверил, что контрактников и добровольцев достаточно для выполнения задач спецоперации.

Напомним, частичная мобилизация в России проводилась осенью 2022 года. О ее начале президент страны Владимир Путин объявил утром 21 сентября. О завершении частичной мобилизации Сергей Шойгу доложил главе государства 28 октября.

Частичная мобилизация в России проводилась в рамках специальной военной операции. Она продолжается с 24 февраля 2022 года.

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Татьяна Демина
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