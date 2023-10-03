Татарстан лидирует в ПФО по среднему размеру назначаемых страховых пенсий

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Татарстан в 2023 году лидирует в Приволжском федеральном округе по среднему размеру вновь назначаемых страховых пенсий. Об этом рассказал Управляющий отделением Фонда пенсионного и социального страхования по республике Эдуард Вафин.

— В 2019 году мы стали вторыми. Начиная с 2020 года по первое полугодие 2023 года мы занимаем самое первое место, у нас лидирующая позиция, — заявил он.



Эдуард Вафин уточнил, что в 2023 году средний размер страховой пенсии по старости в Татарстане достиг 20 614 рублей.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, в Татарстане насчитывается почти 967 тысяч жителей старше трудоспособного возраста. На них приходится 24,2% от общей численности населения.



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Татьяна Демина