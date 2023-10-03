Нобелевскую премию по физике присудили за создание методов изучения динамики электронов в веществе

Фото: скриншот realnoevremya.ru трансляции youtube-канала Nobel Prize

Нобелевскую премию по физике присудили «за экспериментальные методы, генерирующие аттосекундные импульсы света для изучения динамики электронов в веществе». Ее удостоились трое ученых — Пьер Агостини, Ференц Крауш и Анн Л'Улье.

— Трое лауреатов Нобелевской премии по физике 2023 года получили признание за свои эксперименты, которые дали человечеству новые инструменты для исследования мира электронов внутри атомов и молекул. Пьер Агостини, Ференц Краус и Анн Л'Улье продемонстрировали способ создания чрезвычайно коротких импульсов света, которые можно использовать для измерения быстрых процессов, в которых электроны движутся или меняют энергию, — сообщается на сайте Нобелевского комитета.



В 2022 году Нобелевской премии по физике удостоились Алан Аспет (Франция), Джон Клаузер (США) и Антон Цайлингер (Австрия). Ее присудили им за «эксперименты с запутанными фотонами, выявление нарушения в неравенстве Белла», а также новаторство в сфере квантовой информатики.



Накануне стали известны лауреаты Нобелевской премии по химии. Она присуждена венгерской ученой Каталин Карико и американцу Дрю Вайсману «за открытия в области модификации основ нуклеиновых кислот, что позволило разработать эффективные мРНК-вакцины от COVID-19».



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Татьяна Демина