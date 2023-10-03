Раиса Татарстана назначили зампредом оргкомитета по подготовке и проведению Игр БРИКС

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Раиса Татарстана Рустама Минниханова назначили заместителем сопредседателя организационного комитета по подготовке и проведению спортивных Игр стран БРИКС. Соответствующий документ за подписью премьер-министра России Михаила Мишустина опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко и первый вице-президент Олимпийского комитета Игорь Левитин назначены сопредседателями оргкомитета. Еще одним замсопредседателя стал министр спорта России Олег Матыцин. Ответственный секретарь комитета — его первый заместитель Азат Кадыров.

Кроме того, в состав оргкомитета включили 15 должностных лиц, в том числе вице-премьера — руководителя аппарата Кабмина Татарстана Шамиля Гафарова и министра спорта республики Владимира Леонова.

Напомним, через 9 месяцев Казань примет Игры БРИКС — самое глобальное предолимпийское спортивное событие в России в 2024 году. Игры пройдут с 12 по 23 июня. Плавательный турнир в рамках игр пройдет с 19 по 21 июня.

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Максим Кокунин