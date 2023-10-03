«На дворе не 37-й год»: приговор экс-начальнику ОП «Дальний» отменен в части оправдания по одному эпизоду

Приволжский райсуд Казани повторно рассмотрит дело отставного полковника полиции Алексея Ершова по эпизоду превышения полномочий. Сегодня Верховный суд РТ признал незаконным оправдание Ершова в этой части, но согласился с назначенным ему сроком за получение четырех взяток и оправданием по эпизоду незаконного предпринимательства. На заседании Ершов вспоминал 1937 год и посадку по доносу своего деда с последующей реабилитацией, передает журналист «Реального времени».

Напомним, в марте 2023-го Приволжский райсуд назначил бывшему начальнику двух казанских отделов полиции Алексею Ершову 9 лет и 6 месяцев колонии строгого режима с лишением права еще 7 лет занимать должности на госслужбе. Ильназ Ситдиков — бывший замначальника ОП «Сафиуллина» (ранее — «Дальний») получил условный срок в 4,5 года за посредничество двум взяткам на общую сумму 460 тысяч.

realnoevremya.ru

Приговор оспаривали осужденный полковник, его адвокаты Наталья Фарукшина и Наталья Жажнева, а также представитель прокуратуры Приволжского района Чулпан Шаехова и ее коллеги из прокуратуры республики. Защита просила о полном оправдании Ершова, сторона обвинения оспаривала вывод райсуда об отсутствии состава преступления по двум статьям.



По версии силовиков, Ершов превысил полномочия в мае 2015-го, когда потребовал от Александра Желовицкого передать ему территории пяти стоянок. Владелец ЧОПа «Одиссей-Казань» согласился отдать две на улице Чистопольской и одну — на Чехова. Адвокаты обвиняемого убеждали суд — никакие полномочия их клиент в данном случае не использовал и не превышал, сначала создали с Желовицким общий бизнес, потом его разделили.

Райсуд с доводами защиты по этому эпизоду согласился. А еще оправдал Ершова по эпизоду незаконного участия в предпринимательской деятельности. Силовики обвиняли полицейского, что он параллельно со службой в органах учредил коммерческую организацию и участвовал в ее управлении пять лет, получив прибыль 2,5 млн рублей. Однако данный состав преступления предусматривает не только участие госслужащего в своем бизнесе, но и должностное покровительство ему. Версия СК и ФСБ о том, что Ершов прикрывал свои автостоянки от проверок в суде была опровергнута — были и проверки, и штрафы.

На момент оглашения приговора срок давности по двум отвергнутым райсудом эпизодам истек.

Верховный суд РТ посчитал нужным направить эпизод о переделе автостоянок на пересмотр, а еще освободил Ершова от дополнительного наказания — в части запрета занимать госдолжности после отсидки. Итоговое наказание для полковника после этих правок не поменялось — 9 лет и 6 месяцев колонии строгого режима.

«Вся моя вина только в том, что я занимался бизнесом в сфере охранной деятельности на условиях равного партнерства с Желовицким и не используя должностного положения. И самое жесткое наказание за это по закону — увольнение из органов, а не девять с половиной лет», — говорил сегодня в последнем слове Алексей Ершов и просил тройку судей внимательней ознакомиться с доводами защиты.

— Уважаемые судьи, Фемида не может быть слепа и глуха к явным и бесспорным фактам, указывающим на мою невиновность в инкриминируемых мне преступлениях, — заявил осужденный. — У нас на дворе не 1937 год, когда тысячи людей были осуждены по одним только доносам, основанным на слухах и домыслах, лживых и недостоверных показаниях заинтересованных лиц. По таким же доносам был осужден мой дед, который в 60-м году был реабилитирован. Но он провел значительное время в тюрьме, как политический заключенный. Не хотелось бы разделить его судьбу...

В заседании Верховного суда Ершов участвовал по видеосвязи из СИЗО Кировской области. С учетом сегодняшнего решения его должны этапировать назад в Татарстан — для участия в новом процессе казанского суда.



