В Казани открыли мемориальную доску государственному и общественному деятелю Татарстана Мансуру Хасанову

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В Казани на улице Баумана торжественно открыли мемориальную доску государственному и общественному деятелю Мансуру Хасанову. В церемонии приняли участие раис Татарстана Рустам Минниханов, первый президент республики и Государственный Советник Минтимер Шаймиев, руководитель администрации главы региона Асгат Сафаров, заместитель премьер-министра Лейла Фазлеева, министр культуры Ирада Аюпова, президент Академии наук Рифкат Минниханов, другие.

Мемориальная доска установлена на стене Академии наук Татарстана, где Мансур Хасанов проработал долгое время.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Мансур Хасанов родился 25 июня 1930 года в селе Бегишево Заинского района Татарской АССР. В 1948-м окончил Елабужский библиотечный техникум, а в 1955-м — историко-филологический факультет Казанского государственного университета (КГУ).

С 1958 по 1961 год работал сначала главным редактором газеты «Татарстан яшьлэре», а затем заместителем декана историко-филологического факультета КГУ.

С 1961 по 1971 год — заведующий отделом культуры, заместитель заведующего идеологическим отделом, заведующий отделом науки и учебных заведений Татарского областного комитета КПСС.

С 1971 по 1984 год — заместитель, в 1984—1992 годах — первый заместитель председателя Совета министров Татарской АССР.

С 1992 по 2006 год — президент Академии наук Татарстана.

С 1993 до 2010 год — директор Института Татарской энциклопедии.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Кроме того, он избирался депутатом Верховного Совета Татарской АССР шести созывов (1963—1990 годах). Хасанов ушел из жизни 13 марта 2010 года после тяжелой болезни. Похоронен на Арском кладбище.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

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Максим Кокунин