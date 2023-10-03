Отопительный сезон в Казани стартует 5 октября

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Отопительный сезон в Казани начнется на этой неделе — в четверг, 5 октября. Об этом сообщил заместитель руководителя исполкома города Искандер Гиниятуллин на своей странице в соцсети.

По его словам, детские сады, школы и больницы Казани начали обеспечивать теплом на прошлой неделе. Отопление есть в 298 из 853 объектов социальной сферы.

— Город готов к приему тепла. Жилые дома и учреждения соцсферы получили паспорта готовности к зиме, — написал Искандер Гиниятуллин.

realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

По данным на конец сентября, решение о начале отопительного сезона приняли 35 муниципальных образований Татарстана. Отапливался каждый десятый — 11% — многоквартирный дом.



Напомним, отопительный сезон не привязан к конкретным датам. Его вводят, если среднесуточная температура воздуха на протяжении как минимум пяти дней держится ниже +8 градусов.



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Татьяна Демина