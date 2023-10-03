Ущерб от учебной посадки в аэропорту «Бегишево» оценили в 3,8 млн рублей

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой Приволжской транспортной прокуратуры

В Татарстане вступил в силу приговор пилоту-инструктору Владимиру Беляеву, под руководством которого самолет Cessna-172S год назад получил повреждения при посадке на аэродроме «Бегишево». Верховный суд РТ отклонил жалобу осужденного, который просил прекратить его дело с назначением судебного штрафа.



Судами и следствием установлено: 20 сентября 2022 года в Бегишево курсант Санкт-Петербургского госуниверситета гражданской авиации выполнял под руководством пилота-инструктора Беляева ряд учебных заданий в воздухе — контрольный полет по кругу ночью, имитацию отказа одного двигателя, уход на второй круг на одном двигателе. При заходе на посадку курсант забыл выпустить шасси, и приземлившийся на «брюхо» самолет получил повреждения.

Ущерб собственнику Cessna-172S — университету составил 3 млн 791 тыс. рублей.

предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой Приволжской транспортной прокуратуры

Согласно приговору, причиной аварийного приземления стало нарушение правил безопасности полета и эксплуатации воздушного судна (ч. 1 ст. 263 УК РФ) со стороны Беляева, который «не обеспечил достаточный контроль за действиями курсанта».



Вину при рассмотрении дела Тукаевским райсудом Татарстана летчик признал полностью, и 12 июля 2023-го рассмотрение его дела в особом порядке закончилось уголовным штрафом в 50 тысяч рублей. Беляев оспорил этот приговор, полагая необоснованным отказ в прекращении дела с назначением судебного штрафа — в этом случае пилот избежал бы судимости. Осужденный указывал, что добровольно возместил ущерб в размере месячного заработка — 118 тысяч рублей, и просил отменить приговор.

В свою очередь гособвинитель указывал — ущерб по делу куда значительнее, он не погашен и оснований для удовлетворения жалобы Беляева нет.

Верховный суд РТ пришел к выводу, что добровольное возмещение в размере месячной зарплаты и в отсутствие гражданского иска не является основанием для прекращения дела с назначением судебного штрафа.