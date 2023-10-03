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Владимир Путин обсудил вопросы развития Севера с членами Совбеза

19:09, 03.10.2023
Владимир Путин обсудил вопросы развития Севера с членами Совбеза
Фото: взято realnoevremya.ru с kremlin.ru/Совещание с постоянными членами Совета Безопасности (в режиме видеоконференции)

Президент России Владимир Путин 3 октября провел оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности страны. Его участники в режиме видеоконференции обсудили вопросы, связанных с развитием Севера.

Как сообщает пресс-служба Кремля, на встрече обсуждали Северный морской путь, континентальный шельф и некоторые другие вопросы.

В совещании приняли участие премьер-министр Михаил Мишустин, председатель Совфеда Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев, директор ФСБ Александр Бортников, министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов и другие.

взято realnoevremya.ru с kremlin.ru/В ходе совещания с постоянными членами Совета Безопасности (в режиме видеоконференции)

Неделю назад президент России в ходе совещания с правительством призвал более оперативно реагировать на ситуацию с топливом в стране. Он уточнил, что государству необходимо работать с компаниями плотнее — так они будут понимать свою ответственность в данной ситуации.

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Айрат Назипов
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