Владимир Путин обсудил вопросы развития Севера с членами Совбеза
Президент России Владимир Путин 3 октября провел оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности страны. Его участники в режиме видеоконференции обсудили вопросы, связанных с развитием Севера.
Как сообщает пресс-служба Кремля, на встрече обсуждали Северный морской путь, континентальный шельф и некоторые другие вопросы.
В совещании приняли участие премьер-министр Михаил Мишустин, председатель Совфеда Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев, директор ФСБ Александр Бортников, министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов и другие.
Неделю назад президент России в ходе совещания с правительством призвал более оперативно реагировать на ситуацию с топливом в стране. Он уточнил, что государству необходимо работать с компаниями плотнее — так они будут понимать свою ответственность в данной ситуации.
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