Антон Силуанов: средства ФНБ на строительство ВСМ пока не заложены

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Строительство высокоскоростных железнодорожных магистралей пока не входит в перечень проектов, финансирование которых одобрено из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). Такое заявление сделал министр финансов России Антон Силуанов.

— Пока нет ВСМ в этой сумме. С тем, чтобы включить ВСМ, надо либо увеличивать эту сумму, либо сделать перераспределение внутри. Это решение будет обсуждаться в правительстве, — передает его высказывания «Интерфакс».

Он напомнил, что на различные инвестиционные проекты на данный момент зарезервировано 4,2 трлн рублей из ФНБ.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В августе президент России Владимир Путин заявил, что страна подошла к реализации скоростной железнодорожной магистрали из Москвы в Санкт-Петербург, а также назвал еще ряд направлений, в том числе из Москвы в Казань. В июне этого года в РЖД уже озвучивали планы по строительству ВСМ Москва — Казань.

Строительство сети высокоскоростных железнодорожных магистралей Москва — Нижний Новгород — Казань — Екатеринбург оценили в 4 трлн рублей. Всего построить в России намерены четыре ВСМ на общую сумму около 10,8 трлн рублей.



На днях гендиректор компании «Российские железные дороги» (РЖД) Олег Белозеров говорил, что к 2043 году ожидается строительство большинства запланированных высокоскоростных железнодорожных магистралей (ВСМ) в России.

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Айрат Назипов