«Оставил он осадок в душе тюркского народа»: в Татарстане собрались назвать аллею именем основателя ЛДПР

Фото: взято realnoevremya.ru с kremlin.ru (Лидер ЛДПР Владимир Жириновский на торжественных мероприятиях на ВДНХ, посвященных празднованию Дня Москвы)

Глава исполкома Высокогорского района Ренас Салахутдинов утвердил решение о создании на территории СНТ «Светлый Яр» аллеи имени Владимира Жириновского. Сами местные власти отказываются комментировать решение о создании улицы в честь умершего политика, не называя причин. «Реальное время» вспоминает громкие высказывания политика о Татарстане и публикует мнения об этой неоднозначной идее.



Жириновскому отвели аллею в СНТ

Согласно документу, который подписал глава исполкома Высокогорского района Ренас Салахутдинов, аллея в честь Владимира Жириновского появится в СНТ «Светлый Яр». Также различные названия получили 10 улиц в селе Высокая Гора и три улицы в селе Пановка. В поселке Инеш и деревне Эстачи названия присвоили суммарно 30 улицам.

«Реальное время» связалось с Ренасом Салахутдиновым, чтобы узнать подробности появления аллеи и выяснить, кто был инициатором ее создания. Однако руководитель местного исполкома отказался разговаривать с нашим изданием, это он мотивировал тем, что об улице сможет больше рассказать глава СНТ «Светлый Яр» Максим Нуйкин. Последний не стал отвечать на вопросы, пообещав сделать это позже.

скриншот realnoevremya.ru

«Скользкий человек был, плохо о покойнике не говорят, но...»

Однозначно против открытия аллеи в память о Владимире Жириновском высказался казанский правозащитник Еркен Сарсембаев. В беседе с нашим изданием он сказал, что крайне отрицательно относится к такому решению, так как политик в свое время отметился следующим высказыванием: «Башкиры и татары, если в России им не нравится, могут уехать в Монголию».



— Жириновский говорил и другие гадости. Это в памяти человека оставляет неприятный осадок. Про открытие аллеи нужно спрашивать с тех, кто это организовал. Почему они вкладывают в это деньги и откуда их берут. К этому вопросу я отношусь абсолютно отрицательно. Потому что, то как он выражался о Татарстане, потом постоянно открещивался от своих слов. Скользкий человек был, плохо о покойнике не говорят, но тем не менее оставил он нехороший осадок в душах татарского, тюркского народа. Жириновский мне плохого ничего не сделал, но когда публично такие гадости говорят, это оставляет глубокий осадок и раны у татарского народа, который он, мягко говоря, презирал. Хотя сам родился в Казахстане. Такое отношение для меня было странным, почему он себя так вел, — подытожил собеседник «Реального времени».

«Мне кажется, в этом районе много достойных лиц для увековечивания»

Идея увековечить память Владимира Жириновского, который умер 6 апреля 2022 года в возрасте 75 лет, пошла от татарстанского отделения партии ЛДПР. Они выступили с инициативой установить памятник лидеру партии в Казани.

— Мы хотим увековечить память о человеке, который всегда думал о народе. И неважно, будь то памятник, сквер или улица. <…> Владимир Вольфович 30 лет работал на благо страны и отдал половину жизни России. Теперь просим Россию дать скверу название в его честь! — сказано в обращении к мэру Казани Ильсуру Метшину.

Но дальше инициативы дело не зашло — в партии не увидели положительной реакции на это от городских властей.

realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Появление аллеи в честь бывшего главы партии ЛДПР «Реальное время» попросило оценить политолога КФУ Виктора Сидорова. Как заметил эксперт, Россия — демократическое государство, поэтому люди могут выступать с разными инициативами.

— Есть определенные процедуры по названию улиц, муниципальная власть должна решать эти вопросы, это нормально. Пусть люди выступают с инициативами, чем больше их будет, тем лучше. Решение же принимают муниципальные органы, это вопрос местного масштаба. Где Жириновский и где Высокогорский район, мне кажется, он не имел к нему никакого отношения. В этом районе много достойных лиц, которые достойны увековечивания, — прокомментировал идею Сидоров.

«Увековечивание его личности не противоречит увековечиванию имен героев СВО»

В беседе с «Реальным временем» депутат Эдуард Шарафиев также высказался по поводу открытия аллеи имени Жириновского в Высокогорском районе. Народный избранник говорит, что ему сложно знать, почему первым инициативу об увековечивании имени политика проявил Высокогорский район. Шарафиев напомнил, что он для этого предлагал улицы Казани, но инициативу Высокогорского района воспринимает положительно, как начало.



— Что касается самого факта увековечивания имени Владимира Жириновского, я считаю, он достоин этого. Личность Жириновского многогранна, а его вклад в развитие российского парламентаризма и государственности очень велик. И увековечивание его личности не противоречит увековечиванию имен героев СВО, потому что, будь Жириновский жив сейчас, он был бы одним из самых активных сторонников нашей победы над бандеровцами. Ведь он давно предрекал военное столкновение между Россией и Украиной и говорил, что мы победим, а Украина исчезнет. Так что одно другому не противоречит. Увековечивать надо всех, кто внес достойный вклад в развитие и победы нашей страны — будь то военные, политики, деятели культуры и искусства, труженики тыла, — подчеркнул депутат.

Он добавил, что в отношении высказываний Жириновского в адрес Татарстана существует много мифов. Депутат заметил, бывший глава ЛДПР действительно делал разные высказывания, и не только в отношении Татарстана. А многие из них оказались пророческими.

«Живи, Казань, расцветай, стройте мечети до небес! Средневековый мрак какой-то, мракобесие…»

Владимир Жириновский нередко выступал с очень критичными высказываниями в адрес Татарстана. Порой они даже были неуместными, политика осаживал даже председатель Госдумы Вячеслав Володин.

В 2019 году на осенней сессии Госдумы, которая была посвящена выборам и протестам в России, Жириновский неожиданно увидел корень проблем в том, что Кремль якобы «кормит» Казань и другие национальные регионы, что он считает «средневековым мракобесием».

— Вы сами себя гоните туда, куда ушла КПСС. За Россию в 1990-х бы вышел весь народ, а СССР никто не стал защищать. Вам нужна национальная идея — вернуть русских домой. Вы не хотите, вы ищете, предлагаете под русской мечтой понимать покорение Арктики, космоса — молодежь не с вами. Завалили Казань деньгами, Северный Кавказ, а потом удивляетесь, что русские меньше рожают. Вы же русский парламент, русские депутаты! Национальные регионы только защищаете. «Живи, Казань, расцветай, стройте мечети до небес!» Средневековый мрак какой-то, мракобесие, — распалился Жириновский под конец, даже позабыв о том, что Татарстан в действительности регион-донор, кормящий вместе с несколькими другими регионами всю остальную Россию.

Вячеслав Володин тоже эмоционально не согласился с выпадами коллеги в адрес татар и Татарстана:

— Давайте будем корректными. Нам крайне важен межнациональный мир и согласие, давайте не будем делить людей по национальности и вероисповеданию! Это наша сильная сторона, я русский, имею право это сказать. А вот такие ваши заявления как раз могут оскорбить русского человека! — резко ответил он Жириновскому.

Своему лидеру ответил тогда и Эдуард Шарафиев, для этого депутат Госсовета даже собрал целую пресс-конференцию. Там он раскритиковал заявление Жириновского, сказав, что для него это заявление стало полной неожиданностью.

— Как член партии, я, конечно, не имею права давать оценку и комментировать слова лидера партии. Но как патриот республики и человек, любящий Татарстан, не могу не высказать свою личную позицию. В нашей многонациональной республике мы живем в дружбе и согласии. Население отличается большим трудолюбием: то, что Татарстан имеет и чего добивается, — это все благодаря нашим жителям, не только татарам, но и русским, чувашам, другим национальностям. В моем округе столько намешано: и удмурты, и марийцы, — все живем дружно. И такие слова нас немного шокировали, мы были удивлены, — выступил тогда Шарафиев.

Там же он добавил: «Непозволительно никому хамить, грубить нашей республике, вытирать об нее ноги! Поэтому тяжело было все это слышать и воспринимать. <...> Мы здесь, на земле, видим ситуацию совсем под другим углом. И мы видим, что все, что было сказано, это абсолютно не так. Поэтому я высказал свою позицию».

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