«Кама» получила 36 тысяч предзаказов на отечественный электромобиль «Атом»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Отечественный электромобиль «Атом» на сегодняшний день собрал 36 тысяч предзаказов, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу автокомпании «Кама».

Отмечается, что о начале предзаказа было объявлено в конце июля. Таким образом, бронирование электрокаров из первой партии завершено.

— Любой желающий мог оформить предварительное бронирование и получить уникальный ключ, который открывает доступ в личный кабинет пользователя… «Атом» стремится сделать электромобили технологичными, удобными для пользователя, но и, что важно, доступными. Идея подкрепляется результатами — 36 тысяч электромобилей нашли своих будущих обладателей, — рассказали на предприятии.

Электромобиль «Атом» впервые представят в мае 2023 года, старт продаж намечен на 2025 год, транспорт будут выпускать на заводе «Москвич». Электромобиль с запасом хода в 500 км сможет разогнаться до 100 км/ч за 7 секунд.

В мае на Международном экономическом форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum» впервые представили электромобиль «Атом» от проекта АО «Кама». Рассчитывается, что «Кама» после старта продаж сможет поставить клиентам 25—30 тысяч машин. На предприятии планируют довести производство до 100 тыс. электромобилей в год.

После старта серийного производства «Атом» могут начать внедрять такси, каршеринг и сервисы доставки заказов Казани и других городов-миллионников.

К 2025 году «Атом» выпустят «с определенными помощниками для водителя». Будут доступны около 17 функций. К 2030 году компания уже выйдет на беспилотники.



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Максим Кокунин