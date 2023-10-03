Первый снег в Татарстане может выпасть уже в конце этой недели

Фото: realnoevremya.ru/Владимир Васильев (архив)

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что на севере и северо-востоке Татарстана в конце этой недели или начале следующей возможен снег. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

По его словам, в эти выходные на территорию республики придет похолодание, которое будет сопровождаться дождями.

— До субботы будет хорошая, замечательная, ровная погода, и солнца достаточно, и тепла — +15... +17 градусов. В субботу — похолодание, холодный фронт и понижение температуры до +9... +12 градусов, но сопровождаться это похолодание в субботу будет дождями, — сказал он.

Что касается снега, то он с циклоном, как заверил синоптик, будет чуть севернее региона и охватит Киров и Пермь.

— Если и будет вероятность снега в Татарстане, то это возможно либо в воскресенье, либо с приближением теплого фронта в понедельник-вторник, но это касается только крайнего севера и северо-востока республики, — уточнил Шувалов.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Напомним, вчера профессор кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ Юрий Переведенцев также рассказал, что к концу этой недели в Казань придет заметное похолодание.

По его словам, в столице Татарстана прогнозируется арктическое вторжение. Не исключено, что в городе в низинах будут заморозки. Дневные температуры понизятся практически на 10 градусов в период с пятницы до воскресенья — с 16 до 7 градусов, ночные опустятся до 3 градусов выше нуля, считает он.

По предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в пятницу, 6 октября, существенных осадков не ожидается. Днем ожидается от +12 до +17 градусов. Дожди в большинстве районов республики ожидаются и в субботу, 7 октября. Днем температуры воздуха не превысят +10... +15 градусов.

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Максим Кокунин