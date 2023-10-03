Суд Татарстана оштрафовал туристку за нарушение режима гостайны

Уголовным штрафом в 50 тысяч рублей наказал сегодня Верховный суд Татарстана нарушительницу требований по защите гостайны Раилю Шарапову. Дело рассмотрели за один день — в особом порядке и в закрытом режиме. Причем закрытой была объявлена даже резолютивная часть приговора, сообщает журналист «Реального времени».



В пресс-службе суда уточнили результат процесса, отклонив вопросы по фабуле обвинения.

Напомним, уголовное преследование Шараповой инициировали сотрудники ФСБ. Они установили — имевшая по роду деятельности допуск к материалам с государственной тайной Шарапова нарушила предусмотренные законом ограничения на выезд за пределы Российской Федерации. По данным источников «Реального времени», речь идет об одной из стран ближнего зарубежья.

Подсудимая полностью признала вину в преступлении по части 1 статьи 283.2 УК РФ (нарушение требований по защите гостайны). Данная статья в Уголовном Кодексе РФ появилась в июле 2022-го, и туристка Шарапова стала первой осужденной за это преступление в Татарстане.