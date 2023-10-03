Сергей Шойгу: «Вооруженные Силы располагают необходимым количеством военнослужащих для проведения СВО»

Призывники на срочную службу не будут отправляться на СВО, военные госпитали значительно улучшили работу по спасению раненых бойцов, а российские миротворцы сыграли значительную роль в урегулировании Карабахского кризиса, заявил министр обороны России Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ. По его словам, российские войска значительно ослабили боевой потенциал ВСУ и нанесли ему серьезный урон. «Реальное время» собрало основные высказывания главы Минобороны.

«Работа по набору контрактников и добровольцев набирает темпы»

Планов по дополнительной мобилизации в Генеральном штабе нет, сообщил министр обороны.

— Вооруженные Силы располагают необходимым количеством военнослужащих для проведения специальной военной операции, — сказал Шойгу и отметил: с начала года на военную службу по контракту и в добровольческие формирования поступили более 335 тысяч человек, в том числе 50 тысяч в сентябре.

По его словам, некоторые регионы сформировали и продолжают набирать именные подразделения.

— Важно отметить, что работа по набору контрактников и добровольцев набирает темпы, в том числе благодаря всесторонней социальной поддержке военнослужащих и членов их семей, — подчеркнул глава Минобороны.



Также Шойгу напомнил о старте 1 октября осенней призывной кампании.

— Подчеркну, что она проходит в плановом порядке — в сроки, установленные российским законодательством. Во всех регионах сформировано более двух тысяч семисот призывных комиссий. В соответствии с Указом Президента призыву на военную службу подлежат 130 тысяч человек, — сказал он.

Министр обороны еще раз обратил внимание: «Все призывники, в том числе из новых регионов, в зону боевых действий направляться не будут».

«Кратно улучшена выживаемость раненых»

Говоря об СВО, Шойгу заявил: «Активными действиями наши войска значительно ослабили боевой потенциал противника и нанесли ему серьезный урон».

По словам министра обороны России, ВСУ не смогли добиться успеха в наступлении. Шойгу подчеркнул, что «попытки противника прорвать нашу оборону в районах Вербового и Работино на Запорожском направлении» провалились.

Подразделения «Южной» группировки успешно отразили все атаки украинской армии на Соледаро-Бахмутском направлении.

Отдельно он отметил медицинское обеспечение личного состава, которое, по его словам, «организовано на хорошем уровне», а первая помощь на поле боя оказывается в первые минуты после ранения.

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— В непосредственной близости от линии боевого соприкосновения развернуты полевые госпитали, усиленные опытными хирургами из центральных лечебных заведений. Кратно улучшена выживаемость раненых. Благодаря оперативной помощи на поле боя, своевременной эвакуации и высокотехнологичной медицинской помощи более 98% раненых выписываются с выздоровлением. Летальность в госпитальном звене составляет 0,43% и продолжает снижаться, — сказал министр обороны.

«При посредничестве российских миротворцев враждующим сторонам удалось договориться о полном прекращении огня»

Затронул глава Минобороны России и ситуацию вокруг Нагорного Карабаха, где российский миротворческий контингент «продолжал выполнять возложенные на него задачи».

— Чтобы не допустить гибели людей, было решено эвакуировать и разместить гражданских лиц на наблюдательных постах и в базовом лагере. При посредничестве российских миротворцев враждующим сторонам удалось договориться о полном прекращении огня, — отметил Шойгу.

Всего на территорию Армении эвакуировались более 98 тысяч мирных жителей, в том числе около 32 тысяч детей. Также в Нагорный Карабах по Агдамскому и Лачинскому маршрутам доставили почти 300 тонн гуманитарных грузов.

Дарья Пинегина