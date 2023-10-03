Загранпутевка тянет на срок: ФСБ обвинила туристку из Татарстана в нарушении режима гостайны

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Сегодня Верховный суд Татарстана приступил к рассмотрению дела путешественницы, чья поездка за пределы РФ обернулась уголовным делом. Раилю Шарапову обвиняют в нарушении требований по защите государственной тайны. Как выяснило «Реальное время», это дело — первое в республике.

Уголовное преследование Шараповой инициировали сотрудники ФСБ. Они установили — имевшая по роду деятельности допуск к материалам с государственной тайной Шарапова нарушила предусмотренные федеральным законом ограничения. При оформлении допуска к гостайне ей ограничили право выезда за границу на определенный срок, но этот срок обвиняемая нарушила.

На каком предприятии трудилась обвиняемая, в какой стране побывала и признала ли вину — в УФСБ уточнить отказались. В пресс-службе Верховного суда РТ лишь подтвердили — процесс назначен в закрытом режиме.

По данным источников «Реального времени», фигурантка дела полностью признала вину и ходатайствовала о рассмотрении ее дела в особом порядке. Она живет и трудится в одном из районов республики, а инкриминируемое преступление совершила, купив путевку в автобусный тур на Кавказ.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Обвинение по части 1 статьи 283.2 УК РФ предусматривает наказание от штрафа в 200 тысяч рублей до 3 лет лишения свободы. Данная статья в Уголовном Кодексе РФ появилась в июле 2022-го, из чего следует — ранее нарушить данную норму обвиняемая просто не могла.



Разбираться в засекреченном деле предстоит судье Верховного суда РТ Ильфиру Салихову. В данный момент в его производстве находится еще одно дело с гостайной, связанное с госконтрактами на производство беспилотников казанским ОКБ им. Симонова.

Судебная практика по делам этой категории еще лишь формируется.

В январе 2023-го в Сочи отдали под суд пару носителей государственной тайны — она из Краснодара, он — из Нижнего Новгорода. Оба ранее имели допуск к государственной тайне, но оба нарушили ограничение на пересечение границы РФ — съездили в Абхазию. Вину признали полностью и получили на суде уголовные штрафы по 250 тысяч рублей.

В июле 2023-го в том же городе-курорте к штрафу в 250 тысяч рублей приговорили москвича — бывшего участника работ по обеспечению спецтехникой предприятий Росатома. Суд установил — на прежней должности этот специалист был допущен к материалам с грифом «Совершенно секретно» и выезд за границу ему был запрещен до 2027-го. Однако за пять лет до истечения этого срока мужчина съездил в Абхазию и в результате — пошел под суд. Данной информацией о засекреченном деле со СМИ делилась объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

В августе за такое же преступление приговорили к 200-тысячному штрафу носителя гостайна из Оренбурга.

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Ирина Плотникова