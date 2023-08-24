Итоги дня: расширение БРИКС, первые заморозки в Татарстане, увеличение расходов бюджета Казани
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за четверг, 24 августа:
- Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе под Тверью. Он обратил внимание, что «первичные данные говорят о том, что там были сотрудники компании «Вагнер». Глава государства назвал основателя ЧВК Евгения Пригожина талантливым человеком и бизнесменом, который работал «с результатом». Официально его смерть не подтверждена.
- Лидеры стран БРИКС приняли итоговую декларацию 15-го саммита — «Йоханнесбург-2». Они согласовали список приглашенных в объединение стран: с 2024 года в него войдут Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия.
- В декларации содержится тезис, что Бразилия, Индия, Китай и ЮАР готовы оказать поддержку России во время саммита в Казани в 2024 году. К нему сформируют рабочую группу по вопросу формирования альтернативной платежной системы. Глава российского МИДа Сергей Лавров гарантировал, что мероприятие пройдет с успехом.
- В Татарстане пассажиропоток на речном транспорте вырос на 95%. Количество пассажиров в год с 330 тысяч планируется увеличить до 500 тысяч человек.
- С 25 августа скоростные теплоходы «Метеор-2020» по маршруту Казань — Ульяновск запустят на постоянной основе. Размер требуемых годовых субсидий на речной маршрут составляет 30 млн рублей.
- В начале сентября Татарстан и Удмуртия обсудят вопросы развития перевозок между республиками по Каме. Встречу проведут в Челнах.
- В Казани утвердили субсидию на предоставление в 2023 году гранта на создание в городе центра развития кадрового потенциала туристской отрасли и обучение по программам профессиональной переподготовки. 14 млн рублей получит Поволжский государственный университет физической культуры, спорта и туризма.
- На XXIV сессии Казгордумы одобрили внесение изменений в бюджет Казани на 2023 год. По доходам он составит 38,562 млрд рублей, по расходам — 43,828 млрд рублей. Дефицит оценивается в 5,265 млрд рублей.
- Мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин представил кандидатуру президента баскетбольного клуба УНИКС Евгения Богачева для присвоения звания почетного гражданина Казани. Депутаты поддержали ее единогласно.
- В декабре 2023 года в Татарстане отпразднуют 125-летие со дня рождения татарского писателя, драматурга и политического деятеля Шамиля Усманова. Оргкомитет по подготовке и проведению празднования возглавила вице-премьер республики Лейла Фазлеева.
- В Татарстане пасмурная и холодная погода сохранится в конце этой и в начале следующей недели. В ночь на 25 августа ожидаются первые заморозки — до 0 градусов. Они возможны в низких местах на почве.
- В Приволжском районе Казани планируется застроить новый жилой микрорайон — речь идет о территории, ограниченной улицами Тихорецкой, Технической и Владимира Кулагина. Во время первого этапа строительства планируется возвести 64 тысячи квадратных метров жилья.
- Ребрендинг казанского «Метроэлектротранса» обошелся примерно в 13 млн рублей. Деньги выделили на аппликацию подвижного состава, закупку новых жетонов, установку обновленных световых коробов у станций метро и на поставку футболок с логотипом. Подробнее — в материале издания.
- Центробанк Турции повысил ключевую процентную ставку на 7,5 процентного пункта — до 25% после 17,5%. Она стала максимальной с января 2004 года.
- В Казани вышло на финишную прямую расследование уголовного дела пирамиды Frendex. Материалы разрослись до 100 томов, а актуальная цифра ущерба сократилась с 200 до 135 млн рублей рассказал руководитель следственной группы, подполковник полиции Марсель Гатиятуллин.
Ключевые события 547-го дня специальной военной операции на Украине:
- В столице Татарстана сформируют личные архивные фонды участников специальной военной операции. В этих целях проведены встречи с членами их семей.
- В татарстанском филиале фонда «Защитники Отечества» в Казани прошла торжественная церемония вручения удостоверений ветеранов боевых действий участникам СВО. В мероприятии приняли участие 11 бойцов СВО, уволенных в запас.
- Президент России Владимир Путин встретился в Москве с экипажем легендарного танка «Алеша», который в зоне спецоперации уничтожил группу из восьми единиц бронетехники украинской армии в одном бою. Он поздравил их с получением государственных наград.
- В Национальном центре управления обороной России сообщили, что российский МиГ-31 не допустил нарушения границы норвежским Р-8А «Посейдон». При приближении российского истребителя иностранный военный самолет выполнил разворот от государственной границы.
- В Минобороны России заявили, что ночью ВСУ предприняли попытку террористические атаки тремя беспилотниками самолетного типа над территорией Брянской и Калужской областей. Все БПЛА уничтожены.
- Вооруженные силы России ночью нанесли удар по центру принятия решений ВСУ. Цель удара достигнута. Объект поражен.
- На Купянском направлении штурмовые отряды «Западной» группировки войск продолжили успешное ведение наступательных действий в назначенных зонах ответственности.
- На Запорожском направлении за сутки отражено пять атак ВСУ у Работино и Успеновки.
- На Донецком направлении отражено шесть атак ВСУ в районах населенных пунктов Северное, Берестовое и Невельское. На Южно-Донецком направлении отражена украинская атака около н. п. Приютное Запорожской области.
- На Краснолиманском направлении за сутки отражены три атаки ВСУ около населенных пунктов Григоровка, Торское в ДНР и Червоная Диброва в ЛНР.
- На Херсонском направлении уничтожено до 30 украинских военнослужащих, два автомобиля, а также гаубицы: «Мста-Б» и Д-30. Кроме того, пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы. Уничтожено еще 42 украинских беспилотника.
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Илина ХакимоваОбществоВласть
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