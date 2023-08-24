В Казани создадут личные архивные фонды участников спецоперации

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В столице Татарстана сформируют личные архивные фонды участников специальной военной операции. Об этом на XXIV сессии Казгордумы IV созыва рассказала начальник Управления муниципального архива Казани Гульнара Мусина.

— Мы планируем также создать личные фонды участников специальной военной операции. В этом году были проведены ряд встреч с членами их семей. Прошу всех руководителей по возможности оказывать нам в этом содействие, — сообщила она.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, специальная военная операция продолжается более года. О ее начале президент России Владимир Путин объявил утром 24 февраля 2022 года. Спустя почти семь месяцев, 21 сентября, в стране началась частичная мобилизация. О ее завершении министр обороны России Сергей Шойгу доложил главе государства 28 октября.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Татьяна Демина