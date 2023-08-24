Евгению Богачеву присвоили звание почетного гражданина Казани
Мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин на XXIV сессии Казгордумы IV созыва представил кандидатуру президента местного баскетбольного клуба УНИКС Евгения Богачева для присвоения звания почетного гражданина Казани. Ее поддержали все присутствующие депутаты.
— Решение принято единогласно, — заявил Ильсур Метшин после голосования.
Евгений Богачев родился 25 августа 1941 года в селе Ново-Ивановка Суджанского района Курской области. Образование получил в Казанском авиационном институте и в Казанском финансово-экономическом институте.
Должность директора УНИКСа Евгений Богачев занимает с 1998 года. Он — лауреат премии РФБ «Человек года — 2000» и «Золотая корзина 2005» за вклад в развитие российского баскетбола.
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