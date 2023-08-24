Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия войдут в БРИКС с 2024 года

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия войдут в БРИКС с 2024 года, сообщил президент ЮАР Сирил Рамапоса. Всего заявки на вступление в организацию подавали 23 государства.

— Мы решили пригласить Аргентинскую Республику, Арабскую Республику Египет, Федеративную Демократическую Республику Эфиопия, Исламскую Республику Иран, Королевство Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты стать полноправными членами БРИКС, — приводит его слова ТАСС.



Сегодня лидеры стран БРИКС приняли итоговую декларацию 15-го саммита объединения.

В качестве новых участников БРИКС СМИ называли пять стран. Фигурировали Аргентина, Иран, Саудовская Аравия, Египет и ОАЭ.

Представители Китая ранее поддержали процесс расширения БРИКС. В КНР заявили, что они только приветствуют скорейшее вступление в «большую семью» объединения новых партнеров. В целом, как сообщалось вчера, страны БРИКС пришли к согласию по вопросу расширения союза.

Следующий саммит глав государств БРИКС пройдет в Казани в октябре 2024 года, однако конкретные даты пока не согласованы.

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Маргарита Головатенко