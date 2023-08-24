Российский МиГ-31 не допустил нарушения границы норвежским «Посейдоном»
24 августа российский МиГ-31 не допустил нарушения границы норвежским Р-8А «Посейдон», сообщили в Национальном центре управления обороной России.
Российские средства контроля воздушного пространства обнаружили приближающуюся к государственной границе над акваторией Баренцева моря воздушную цель. В воздух подняли истребитель МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота.
При приближении российского истребителя иностранный военный самолет выполнил разворот от государственной границы.
23 августа российские средства контроля воздушного пространства тоже обнаружили над акваторией Баренцева моря приближающийся к границе России самолет базовой патрульной авиации Р-8А «Посейдон» ВВС Норвегии.
МиГ-29 перехватил самолет патрульной авиации Р-8А «Посейдон» ВВС Норвегии над акваторией Баренцева моря и на прошлой неделе. Нарушения границы не допустили.
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