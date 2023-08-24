Техническую вдоль озера Кабан застроят многоэтажками на 12 тысяч человек

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

В Казани планируется застроить новый жилой микрорайон, который пока является полностью промышленным. Речь идет о территории, ограниченной улицами Тихорецкой, Технической и Владимира Кулагина в Приволжском районе. С четвертой стороны участок граничит с железнодорожными путями. О том, как будет выглядеть новый жилой район, — в нашем материале.

В целом хотят построить 362 тысячи «квадратов» жилья

Обновление коснется пяти кварталов. Первым этапом застройки планируется провести работы во втором квартале. Второй же этап включает в себя введение жилья и обустройство инфраструктуры на остальных четырех участках.

скриншот realnoevremya.ru проекта

Во время первого этапа строительства планируется возвести 64 тысячи квадратных метров жилья и парковки на 755 мест, в том числе 115 для гостей, дошкольное образовательное учреждение на 340 мест (приобъектные парковки — 5 машино-мест), 3 тысячи квадратных метров коммерческих помещений со стоянкой на 60 мест. Кроме того, предстоит сформировать территории общего пользования площадью 0,65 гектара.



Что касается жилья, в четырех многоэтажных домах поселят более 2 тысяч человек. Высота зданий не превысит 22 этажей.



realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

На втором этапе планируется построить 298 тысяч «квадратов» жилья на 9 934 человека. Характеристики объектов будут уточняться при реализации механизма комплексного развития территории.

Известно, что на втором этапе территории требуются детские сады на 1130 мест и школы на 2386 мест. В учреждениях дополнительного образования смогут обучаться 179 детей. Также здесь построят тренажерные залы, бассейны и банно-оздоровительный комплекс.

Реконструкция уличной сети

Всего два этапа работ по обновлению территории коснутся 40 гектаров земли. Численность планируемого населения составляет 12 тысяч человек.



Помимо постройки новых объектов планируется также реконструировать существующую улично-дорожную сеть — магистраль по улице Технической и улицу местного назначения Складскую.

realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

В рамках реконструкции Складской проведут работы по демонтажу, замене, перекладке и строительству новых инженерных сетей в технических коридорах. Дорожное полотно приведут к нормативному показателю. Также вдоль проектируемой застройки сформируют проезд-дублер Технической, а на обеих улицах обустроят тротуары.

Проектом предусмотрено и озеленение территории. В микрорайоне разобьют 9,1 гектара парков и скверов, а вдоль транспортных и пешеходных коммуникаций появятся зеленые насаждения.

К работам пока не приступили

Корреспондент «Реального времени» побывал на месте будущей застройки. В настоящее время на территории работы не ведутся.

На данный момент на улицах района можно увидеть лишь складские помещения и здания промышленных предприятий. Здесь практически нет тротуаров, а на всей территории можно увидеть лишь несколько жилых домов малой этажности.

realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Перед началом застройки предстоит демонтировать ряд старых зданий. Проектом планировки предусмотрено изъятие восьми участков разной площади. Демонтаж объектов пока не начался.

Рядом планируют еще одну жилую застройку

Это не первый участок Приволжского района, который планируется благоустроить. В июне «Реальное время» писало о строительстве нового жилого квартала общей площадью более 688 тысяч «квадратов», расположенного рядом, между улицами Технической, Владимира Кулагина, Авангардной и Тульской.

В настоящее время земля здесь также занята складскими помещениями и остатками бывшей промзоны, которую еще предстоит демонтировать. Однако там же находятся и здания Росреестра, местного военкомата, МФЦ и даже дома престарелых.

Площадь застройки домов на этой территории достигнет 67,6 тысячи квадратных метров — это три жилых комплекса. При этом 82,2 тысячи «квадратов» будет отведено под зоны размещения объектов капитального жилищного строительства.

скриншот проектной документации от realnoevremya.ru

Планируется, что общая численность населения составит 5 665 человек из расчета 30 квадратных метров на жителя. Сами дома будут иметь максимальную высоту в 25 этажей, а площадь их квартир составит 164 тысячи «квадратов».

Помимо жилых домов на участке собираются построить и все необходимые объекты: два детских сада (на 340 и 120 мест), одну общеобразовательную школу (на 1 224 места), амбулаторную поликлинику, МФЦ, центр с помещениями для занятий физкультурой и спортом, канализационно-насосную станцию, котельную, открытую стоянку. Кроме того, в новом микрорайоне будет проведено масштабное озеленение, в ходе которого появятся несколько небольших скверов и детских площадок.

Все это будет строиться параллельно с жилыми комплексами, но этапы работ, как и сроки их проведения, будут установлены в соответствии с их специализированными задачами и проблемами. Таким образом, часть инфраструктуры может появиться уже после завершения возведения ЖК.

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Елизавета Пуншева