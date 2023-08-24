Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибшим в авиакатастрофе под Тверью

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибшим в авиакатастрофе под Тверью. Об этом он сказал на встрече с временно исполняющим обязанности главы ДНР Денисом Пушилиным.

— Что касается этой авиационной катастрофы, то прежде всего хочу выразить слова искреннего соболезнования семьям всех погибших. Это всегда трагедия и действительно если там находились, а первичные данные говорят о том, что там были сотрудники компании «Вагнер», хотел быть отметить что это люди, которые внесли существенный вклад в наше общее дело борьбы с неонацистским режимом на Украине. Мы об этом помним, знаем и не забудем, — подчеркнул Путин



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Также он высказался о Евгении Пригожине, который был на борту разбившегося самолета.

— Пригожина я знал очень давно, с начала 90х годов, это был человек сложной судьбы и ошибки у него были серьезные в жизни. Добивался он результатов нужных и для себя и тогда, когда я его просил об этом, для общего дела, как вот в эти последние месяцы, — сказал российский лидер.

Глава государства назвал Пригожина талантливым человеком и бизнесменом, который работал «с результатом».

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— Работал, и за границей, в Aфрике в частности, занимался там нефтью, газом, драгоценными металлами и камнями. Вот он вчера только, насколько мне стало известно, вернулся из Африки, встречался здесь с некоторыми официальными лицами, — добавил он.

По словам Владимира Путина, Следком начал предварительное расследование трагедии. Президент подчеркнул, что оно «будет проведено в полном объеме и доведено до конца».

Частный самолет Embraer Legacy, совершавший рейс Москва — Санкт-Петербург, упал вчера вблизи населенного пункта Куженкино в Тверской области. В результате крушения самолета погибли 10 человек, из них три члена экипажа. По данным Росавиации, на борту разбившегося самолета находились Евгений Пригожин, Дмитрий Уткин, Евгений Макарян, Сергей Пропустин, Александр Тотмин, Валерий Чекалов, Николай Матусеев. Также погибли члены экипажа: Алексей Левшин, Рустам Каримов и Кристина Распопова.

Ночью поисковая операция в районе рухнувшего самолета была завершена. Спасатели нашли останки всех погибших.

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Айрат Назипов